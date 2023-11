Sfratto Lucha Y Siesta, la Casa Internazionale delle donne convoca un'assemblea pubblica

L’udienza sull’occupazione si avvicina e la Casa Internazionale delle donne chiama a raccolta i militanti per scongiurare lo sfratto di Lucha Y Siesta, la casa delle donne che da 15 anni occupa l’ex sottostazione “Cecafumo” del Quadraro, in via Lucio Sestio 10. Il 27 novembre ci sarà la prima udienza, con l’Atac che chiede un risarcimento di 1,3 milioni a seguito di una denuncia che non ha nessuna intenzione di ritirare. Del resto, dopo l’avvento in Regione di Francesco Rocca la situazione è drasticamente cambiata. Per questo, la Casa Internazionale delle donne tenta l’ultima carta: una grande mobilitazione il 7 novembre

Lo sfratto di Lucho Y Siesta

Come detto, l’associazione che da anni opera gratuitamente per sostenere i percorsi di fuoriuscita dalla violenza di chi abita la Casa delle donne Lucha y Siesta deve difendersi dall’accusa di occupazione abusive. Nel frattempo, però, ad ottobre 2023 la Regione Lazio ha formalizzato la decisione di chiudere l’esperienza di Lucha y Siesta. Rocca ha firmato la delibera che revoca un precedente atto, sottoscritto da Nicola Zingaretti: uno schema di convenzione che consentiva di proseguire l’attività a chi, fino a quel momento, l’aveva svolta tra le mura di via Lucio Sestio. L’immobile, in precedenza di proprietà di Atac e finito tra i beni da alienare, tramite concordato preventivo, per salvare l’azienda, era stato comprato all’asta proprio dalla Regione Lazio, per la somma di 2,4 milioni di euro. Lo stabile, in futuro, andrà a bando del quale se ne occuperà, ovviamente, la Pisana.

Doppia violenza

Secondo la Casa Internazionale delle Donne, che come Lucha Y Siesta aveva rischiato di chiudere , ha scritto un comunicato stampa nel quale sottolinea come la casa di via Lucio Sestio stia “subendo una doppia violenza: da una parte la Regione Lazio di Rocca delibera il suo svuotamento senza appello, dall'altra Atac che è l'azienda del trasporto pubblico del Comune di Roma si costituisce parte civile chiedendo un risarcimento pecuniario stellare. L'orizzonte delle possibilità sembra oscurarsi del tutto”.

La vicenda della Casa Internazionale delle Donne, si legge nel comunicato, “è la dimostrazione che, quando la mobilitazione e la solidarietà del movimento delle donne e di tutte le forze sociali e culturali della città trovano rappresentanza nel coraggio, nella volontà e visione politica, anche le sfide più improbabili diventano possibili”. La Casa Internazionale “è riuscita a sopravvivere agli attacchi della Giunta Raggi grazie al fatto che le istituzioni, dal Parlamento al governo, attraverso l’impegno dell’allora ministro Gualtieri, sono state in grado di comprendere il valore dell’esperienza delle donne e di rispondere alle necessità”.

Assemblea pubblica 7 novembre

Da queste considerazioni arriva quindi la convocazione di un’assemblea pubblica il 7 novembre “a difesa di Lucha come emblema della lotta di tutte le esperienze femministe e transfemministe, oggi più che mai sotto attacco dai venti di destra che soffiano oscurantismo su diritti sociali e civili. Vogliamo discutere pubblicamente del ritiro immediato della scandalosa costituzione di parte civile da parte di ATAC, ritiro richiesto a gran voce da oltre 90 realtà e centinaia di persone che nelle ultime ore hanno sottoscritto la lettera pubblica per ribadire che la parte civile siamo noi, la comunità solidale che sviluppando insieme e quotidianamente pratiche di cura, ha contribuito alla costruzione del progetto Lucha y Siesta. Un'ampia comunità che è in credito per tutto ciò che ha svolto, ideato, e generato. L'unica, in tale vicenda, a dover chiedere un risarcimento”.