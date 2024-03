Disagio psichico, migliora l'assegno di cura nel Lazio. E viene ampliato a partire dai 16 anni

Si allarga la platea di beneficiari del sostegno economico alle persone con disagio psichico. La Regione Lazio ha approvato il nuovo regolamento sulla "provvidenze", aggiornando le modalità di erogazione. Ed è previsto che vengano inclusi i giovani a partire dai 16 anni.

La proposta arriva dall'assessore alle politiche sociali Massimiliano Maselli, che ha fatto approvare il testo in giunta. Il nuovo regolamento disciplina l'erogazione di fondi da parte della Regione per tutti coloro che soffrono di disagi psichici. Un fondo da circa sei milioni di euro ogni anno. Secondo il nuovo regolamento, ci sarà un assegno di cura integrato con i servizi sociali, per supportare l'inclusione e l'autodeterminazione delle persone in gravi situazioni di fragilità socioeconomica.

Viene ampliata la platea di beneficiari. Adesso potranno fare richiesta anche le famiglie con minorenni a partire dai 16 anni, per prevenire e gestire i disturbi mentali. L'assegno di cura, così come ripensato dalla Pisana, verrà legato ad un progetto personalizzato predisposto dalle unità valutative multidimensionali integrate che fanno da collante tra il dipartimento salute mentale e i servizi sociali di Roma Capitale. "Il regolamento, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 - fa sapere Maselli -, è l'esito di un lavoro congiunto tra le direzioni competenti in materia sociale e di salute. Ha coinvolto un numero elevatissimo di stakeholder, tutti i servizi di presa in carico sociali e sanitari, le consulte il terzo settore che hanno partecipato attivamente alla migliore formulazione della nuova disciplina. Nei prossimi mesi, la Regione promuoverà, presso i servizi territoriali, una diffusione della nuova disciplina al fine della sua completa adozione".