Emergenza abitativa, flashmob del Pd davanti all'assessorato: "Raggi assegni le 200 case dell'Ater"

"Raggi assegna le 200 case dell'Ater". Con questo striscione questa mattina il Pd di Roma ha manifestato davanti al dipartimento Patrimonio e Politiche abitative del Comune di Roma, a Garbatella, che è anche sede dell'assessorato di Valentina Vivarelli, per chiedere di sbloccare le assegnazioni delle case popolari, quasi del tutto ferme ormai da mesi. "L'Ater e la Regione Lazio hanno consegnato al Comune 100 case popolari alla fine di ottobre 2020 e un paio di settimane fa ne hanno rese disponibili altre 200", ha spiegato il responsabile Casa del Pd di Roma, Yuri Trombetti. "Nonostante questo la graduatoria non scorre e le famiglie in attesa non vengono chiamate".

Al flashmob erano presenti diversi esponenti democratici: il segretario del Pd cittadino, Andrea Casu; il responsabile Casa, Yuri Trombetti; il vice segretario Pd del Lazio, Enzo Foschi; il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi; esponenti dei Giovani Democratici di Roma, e volontari del Pd Roma Casa. Oltre allo striscione, è stata esposta anche una chiave di cartone, simbolo delle numerose abitazioni rimaste chiuse a fronte di una lista d'attesa che supera le 13mila e 500 famiglie. Secondo quanto si apprende gli esponenti Pd, tra cui anche alcuni eletti in Consiglio comunale, avrebbero chiesto un incontro sul tema. Incontro che però non è stato concesso.

"Significativo della situazione è il caso di un uomo, invalido al 100 per cento a causa della Sla, che si sarebbe dovuto trasferire nella casa popolare insieme alla zia in quanto al pian terreno", continua Trombetti (qui tutta la storia raccontata da Romatoday). "Quella casa è stata occupata mentre la zia era in ospedale. Nei giorni scorsi a lui e alla madre è stata offerta un'alternativa a Marino e a Frascati, mentre le case collocate sul territorio romano non erano adatte a un disabile. Ci chiediamo perché, nonostante la disponibilità di abitazioni, queste non vengono assegnate".