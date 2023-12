Portuense: l’asilo nido atteso dal 2007 è finito nel porto delle nebbie

C’è un asilo pubblico in meno a Roma. È quello che doveva essere realizzato tra via Bettoni e via Portuense e che, da almeno una quindicina di anni, avrebbe dovuto accogliere una sessantina di alunni.

La vicenda dell'immobile di via Portuense

Il nido, insieme ad alcuni locali pubblici, non sono stati mai acquisiti al patrimoni e, per anni, la vicenda è finita nell’oblio. Il “caso” è stato riaperto grazie ad una seduta della commissione patrimonio convocata, il 7 dicembre, su richiesta del capogruppo di Demos Paolo Ciani. “La vicenda ha inizio nel 2001 con una delibera di consiglio comunale che approva la vendita dell’ex depositeria comunale di via Niccolò Bettoni 1-3 - ha spiegato il consigliere capitolino - ci sono stati vari passaggi di proprietà prima di arrivare, nel 2005, alla presentazione di un progetto di recupero urbanistico del complesso immobiliare”.

I locali che dovevano diventare pubblici

La vera partita inizia però un paio di anni più tardi, con la sottoscrizione di un accordo di programma tra regione Lazio e comune. La delibera, approvata dal consiglio comunale, prevede la demolizione e ricostruzione della vecchia depositeria per farne un edificio di oltre 50mila metri cubi. Di questi, per l'esattezza 5.710 metri cubi, dovevano essere destinati “per servizi pubblici al primo piano – si legge nella delibera – da cedere gratuitamente all’amministrazione comunale ed al municipio”. I volumi, tradotti in superficie, equivalgono ad un totale di 1.798 metri quadrati.

L'importanza del nido per il territorio

La convenzione prevede “per quanto attiene le destinazioni per servizi pubblici relativi alle opere di urbanizzazione secondaria” la realizzazione “di un asilo per 60 posti, attrezzatura verde, pista ciclabile e sistemazione stradale”. Il comune sta ancora aspettando i locali pubblici ed il territorio l’agognato asilo. “L’immissione in possesso di quei locali rappresenterebbero un valore aggiunto, soprattutto per quanto riguarda il nido visto che in quella parte del territorio registriamo forti carenze: il più vicino – ha sottolineato l’assessore al bilancio Mauro Marcheggiani, intervenuto in sostituzione del presidente Elio Tomassetti – è la Freccia Azzurra che si trova a piazza Ceresi” a quattro chilometri, circa, di distanza. ù

Le condizioni dei locali

Sono almeno pronti questi locali? Gli architetti del municipio XII che hanno eseguito un sopralluogo dichiarano di no. “Ho rilevato che mancavano la gran parte delle opere di rifinitura: la pavimentazione, l’impianto elettrico e di condizionamento, le pareti interne e c’era anche il problema di un’infiltrazione proveniente dai piani superiori” ha spiegato il referente dell’ufficio patrimonio municipale, l’architetto Daniele Saccuti, intervenuto in commissione “l’asilo nido invece era messo meglio” ma non è ancora stato completato. In realtà, com’è stato segnalato dal dipartimento patrimonio, “risulta che una parte, quella relativa al primo piano, sia passata in proprietà al comune di Roma ma non è mai stata fatta l’immissione in possesso” ha fatto notare il funzionario del dipartimento, sottolineando il mancato perfezionamento della convenzione urbanistica. Insomma, la partita aperta oltre 15 anni fa, non si è ancora conclusa.

“Siamo in presenza di una vicenda che prova un certo squilibrio di rapporti, tra pubblico e privato, ed anche di un certo lassismo” ha segnalato in chiusura il consigliere Ciani. Sulla questione il presidente della commissione Yuri Trombetti ha promesso una nuova commissione per Natale. I riflettori del Campidoglio si stanno riaccendendo su una vicenda che, per tanti anni, si era incagliata nel porto delle nebbie.