Asili nido aperti fino alle 18: dal Municipio VI il sondaggio per le famiglie

Un sondaggio rivolto alle famiglie romane per capire se la scelta della fascia oraria più lunga giova all’organizzazione della vita quotidiana, oppure no. A lanciare il quiz composto da cinque domande è l’assessorato alla scuola del Municipio VI, guidato da Flavia Cerquoni: “Non è in alcun modo vincolante ma vogliamo capire le reali esigenze delle famiglie” ha commentato.

Con l’approvazione del primo bilancio della giunta Gualtieri, 60 asili nido potranno prolungare l’orario di apertura. Le fasce proposte nella direttiva dell’assessora alla scuola di Roma Capitale – Claudia Pratelli – sono due: dalle 7.30 alle 17.00 e dalle 7.00 alle 18.00. Quattro nidi in ogni municipio potranno beneficiare degli orari prolungati. “Sono felicissima perché questo è un altro tassello fondamentale per dare risposte efficaci alle famiglie rimettendo al centro l'offerta educativa pubblica nella fascia 0-3 anni. Si parte!” aveva commentato la delegata alla scuola della giunta Gualtieri.

Intanto, l’assessorato alla scuola del Sesto Municipio, in accordo con il presidente Nicola Franco, ha lanciato un sondaggio rivolto alle famiglie del territorio ma anche dell’intera città. “Consapevoli della necessità di contemperare le esigenze dei genitori-lavoratori con le necessità pedagogiche e la preoccupazione di lasciare i nostri figli troppe ore a scuola, riteniamo essenziale un confronto volto ad ascoltare proprio le mamme ed i papà, per provare a prendere le scelte più corrette” ha spiegato Cerquoni in vista del bando del prossimo 15 febbraio.

Cinque le domande contenute nel sondaggio fruibile attraverso un doodle. Tra queste:’ Nel prossimo bando nidi, sceglieresti al momento dell'iscrizione o del rinnovo una delle fasce proposte: 7/18 o 7.30/17?’ E ancora ‘La scelta di una fascia oraria lunga è determinata da motivi lavorativi?’.