Asilo nido, riaperti i termini per nuove iscrizioni: tutte le informazioni

Roma Capitale apre fino al 26 ottobre la possibilità di effettuare nuove iscrizioni ai nidi capitolini. "Come ogni anno, le ‘finestre’ per le iscrizioni fuori termine hanno l’obiettivo di venire incontro alle esigenze delle famiglie, che potranno dunque inviare nuove istanze anche nel corso dell’anno educativo" spiega il Campidoglio in una nota stampa.

Le domande potranno essere presentate anche successivamente alla data del 26 ottobre, sfruttando le ‘finestre successive’ che si apriranno entro le date del 25 novembre, 16 dicembre 2020 e 15 gennaio 2021. Si specifica che l’istanza potrà essere presentata una sola volta a scelta tra le date sopra indicate.

La possibilità è rivolta a tutti coloro che non abbiano presentato domanda di iscrizione tramite il bando di febbraio 2020, o per i quali sia intervenuta la decadenza della domanda per mancata accettazione, rinuncia o decadenza del posto in fase di avvio del servizio. Anche coloro che sono ancora in lista d’attesa potranno presentare una nuova istanza, per servizi diversi da quelli indicati nella prima domanda per i quali sono già in lista.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Roma Capitale:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS659460