Asili nido, al via la sperimentazione: chiuderanno alle 18

L’orario degli asili nido sarà prolungato. Una sperimentazione che prenderà il via grazie all’approvazione del primo bilancio della Giunta Gualtieri. “Sono felicissima perché questo è un altro tassello fondamentale per dare risposte efficaci alle famiglie rimettendo al centro l'offerta educativa pubblica nella fascia 0-3 anni. Si parte!” ha commentato in un post su Facebook Claudia Pratelli, assessora alla scuola del Comune di Roma.

In 60 asili nido della Capitale l’orario di accoglienza dei bambini potrà essere prolungato. A deciderlo è stata una direttiva firmata dalla delegata alla Scuola della giunta capitolina resa possibile grazie alla disponibilità di fondi in bilancio. “Per ciascun municipio potremo avere fino a 2 nidi con orario dalle 7 alle 18 e fino a 2 con orario dalle 7.30 fino alle 17. Quali saranno i nidi lo sceglieranno i municipi, con cui abbiamo già avviato una riflessione e un confronto” ha spiegato Pratelli.

A commentare l’iniziativa che coinvolgerà in prima istanza i Municipi, impegnati a scegliere le strutture, anche il sindaco Roberto Gualtieri: "Con la direttiva firmata dall'assessora Claudia Pratelli parte la sperimentazione per estendere l'orario a ulteriori 60 nidi di Roma. Rafforziamo i servizi educativi per i bimbi 0-3 anni e sosteniamo la genitorialità".