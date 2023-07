Asili nido senza condizionatori e bimbi costretti all'afa: "Gualtieri intervenga"

"Una situazione inaccettabile, ampiamente denunciata dalle maestre e dai sindacati di categoria, su cui il sindaco Gualtieri ha il dovere di intervenire con urgenza e tempestività". Si parla di asili nido aperti a luglio e a rilanciare il tema delle temperature roventi nei locali dove i bimbi dormono, giocano, mangiano sono consiglieri di opposizione in Campidoglio.

"Inammissibile che gli asili versino in tali condizioni di rischio sia per l'incolumità dei piccoli che li frequentano che per le maestre e gli operatori scolastici costretti, ogni giorno, a lavorare tra mille difficoltà e pericoli legati all'insopportabile ondata di calore di questi giorni" commenta il capogruppo capitolino della lista civica Raggi, Antonio De Santis.

Da qui l'appello: "Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di non indugiare oltre e di agire immediatamente a salvaguardia della salute dei bimbi e del personale scolastico operante nei nidi di Roma Capitale”. Un quadro quello che interessa i nidi in giorni di caldo record per la città che RomaToday ha denunciato raccogliendo testimonianze delle maestre e allarmi dei sindacati di categoria. La maggioranza degli asili che restano aperti per il mese di luglio non ha i condizionatori installati e, con i termometri che fuori sfiorano i 40 gradi, non può rinfrescare le stanze costringendo i piccoli a dormire in un caldo intollerabile.

"I bambini sono stati così abbandonati nel mese di luglio a una vera e propria estate bollente e, con loro, tutto il personale scolastico" hanno commentato i consiglieri di Fratelli d'Italia Stefano Erbaggi e Rachele Mussolini. "Magari il sindaco è già con la mente alle vacanze, le sue. Ma non un po' e non deve in alcun modo togliere attenzione dalle priorità della nostra città. Caro Gualtieri, prima di andare in ferie affronta questo problema e mettici la faccia".