Nidi aperti a luglio, genitori appesi al click day

I bambini che frequentano i nidi rischiano di essere spostati, per il mese di luglio, in un’altra struttura, con compagni diversi. Nonostante il nido a cui sono iscritti rimanga aperto. A sostenerlo è il consigliere comunale Dario Nanni, che ha raccolto le segnalazioni di alcune famiglie e nidi di Roma in allarme per l’avviso pubblico per l’iscrizione ai nidi nel mese di luglio. Un servizio che esiste da anni, ma che per questa estate sarebbe stato proposto con delle modifiche.

“A rischio la continuità educativa”

“Secondo le ultime disposizioni – spiega Nanni - da quest'anno infatti il bando non dà garanzie affinché il servizio venga erogato presso la stessa struttura frequentata durante tutto l'anno educativo come accadeva in passato, con gravi disagi per i bambini e per le loro famiglie. Quello che può accadere con questa decisione è che alcuni bambini vengano spostati per un solo mese in un altro nido e con educatrici diverse da quelle che hanno avuto durante l'anno scolastico, con la grave conseguenza di mettere a rischio la certezza della continuità educativa". La questione, è importante sottolinearlo, riguarda i bambini e le bambine che sono iscritti a nidi che rimarranno aperti a luglio e che, fino a quest’anno, sono stati accolti nella propria scuola anche nel mese estivo. E non, invece, i piccoli che sono iscritti a un nido che non ha dato disponibilità per rimanere aperto a luglio. In questo caso, i bambini per cui le famiglie avevano richiesto il servizio, sono sempre stati ricollocati in altre strutture. Per fare domanda, in ogni caso, il bambino deve già frequentare i nidi di Roma Capitale, a gestione diretta o indiretta, o gli spazi gioco. “Da quest’anno – spiega Rosario Minnini, che gestisce il nido convenzionato 'Campo dei girasoli' nel municipio VII – la procedura è stata trasformata in un ‘click-day’, in cui vince chi arriva prima, visto che l’assegnazione è fino a esaurimento posti”. Le iscrizioni si sono aperte il 9 maggio e si concluderanno il 22.

L’avviso pubblico

Nell’avviso pubblico pubblicato sul sito di Roma Capitale, per richiedere il servizio, si spiega che, nel momento della compilazione della domanda, bisogna scegliere una tra le seguenti opzioni. Prima: “La disponibilità a frequentare solo la struttura frequentata nell’anno educativo in corso se presente nell’elenco e se sarà effettivamente aperta in presenza di un numero minimo di iscrizioni; se il posto è assegnato, la quota è dovuta; se invece la struttura indicata non dovesse rientrare tra quelle effettivamente aperte nel mese di luglio, la domanda si intenderà decaduta”. Dunque, se si indica un solo nido, quello frequentato durante l’anno, e non si ha disponibilità, la domanda decade. E non ci sono alternative. Seconda: “La preferenza a frequentare prioritariamente la struttura in cui il/la bambino/a è già iscritto/a e, nel caso questa non sia effettivamente aperta, la disponibilità a frequentare anche altre strutture educative da indicare fino a un massimo di tre all’interno del medesimo Municipio, sia tra quelle a gestione diretta, che indiretta (compresi gli Spazi Gioco); se il posto è assegnato in una delle preferenze indicate, l’iscrizione si intenderà perfezionata e la relativa quota sarà dovuta; se nessuna delle strutture indicate sarà disponibile il minore rimarrà in lista d’attesa”. Terza: “La preferenza a frequentare la struttura in cui il bambino è già iscritto e, nel caso questa non sia aperta, la disponibilità a frequentare anche altre strutture educative da indicare fino a un massimo di tre all’interno del medesimo Municipio, sia tra quelle a gestione diretta, che indiretta (compresi gli Spazi Gioco); se nessuna di queste opzioni sarà possibile, anche con l’eventuale scorrimento della lista d’attesa, la disponibilità a frequentare una qualsiasi altra struttura educativa proposta dal Municipio (con possibilità di rinuncia nel caso in cui quella proposta non sia ritenuta compatibile con le esigenze familiari)”. E, riguardo all’assegnazione, è specificato: “Gli uffici municipali competenti provvederanno all’assegnazione dei bambini e delle bambine alle strutture di cui sarà confermata l’apertura, fino all’esaurimento dei posti disponibili”. L’esito della domanda sarà comunicato il 6 maggio. Secondo realtà come Onda Gialla, associazione che riunisce nidi e spazi convenzionati con Roma Capitale, questo vuol dire che gli utenti dei nidi in convenzione – per i quali il bando garantiva la continuità per il mese di luglio qualora avessero fatto richiesta – possono trovarsi senza posto al nido che già frequentano e senza alternative. Da qui le richieste di modifiche alle modalità con cui sarà erogato il servizio.