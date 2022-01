Ascensori e scale mobili, fuori servizio in 33 stazioni metropolitane

Trentatré stazioni metropolitane hanno ascensori e scale mobili fuori servizio. Un problema che riguarda, quindi, più del 30% di quelle presenti nel territorio cittadino.

La percentuale complessiva

Il dato, riscontrabile anche sul sito dell’Atac, cresce ulteriormente se si considerano anche i problemi legati ai montascale che non stanno funzionando in ulteriori 7 stazioni. Significa che, sulle 75 fermate di cui è complessivamente costituito il servizio di trasporto metropolitano, 40 presentano problemi di accessibilità. Sono più della metà quindi. Per l'esattezza, il 53%.

La linea meno accessibile

Il ritorno in funzione delle due scale mobili di Repubblica, ferme nel 2018, e la riapertura di Policlinico con i suoi nuovi impianti di traslazione, non bastano dunque a risolvere un problema che riguarda l’accesso in banchina del servizio di trasporto pubblico metropolitano. Il dato più eclatante si registra sulla metro C dove, a fronte di 22 stazioni, sono ben 14 a far registrare problemi con ascensori e scale mobili.

La situazione della Roma Lido e della Roma Viterbo

La difficoltà di accesso ai treni, però, non riguarda soltanto le linee metropolitane. Così ad esempio il Comitato pendolari della Roma Lido segnala che, in data odierna, ci sono “ben quindici impianti bloccati sui 30 esistenti all’interno delle stazioni tra C. Colombo e Vitinia”. A farne le spese, com’è riscontrabile anche sul portale di Atac, sono cinque stazioni ferroviarie. Restando sulle cosiddette "ex concesse" risulta leggermente migliore la condizione di accessibilità sulla linea ferroviaria Roma Viterbo dove, a presentare gli ascensori fuori servizio, sono “soltanto” quattro fermate. Ecco la situazione aggiornata al 27 gennaio 2022.

METRO A

- Stazione Subaugusta: ascensore in direzione Anagnina fuori servizio. Ascensori interni fuori servizio

- Stazione Cinecittà: ascensori e montascale fuori servizio

- Stazione Manzoni: ascensori interni e esterno, montascale fuori servizio.

- Stazione Cipro: scale mobili esterne fuori servizio

- Stazione Baldo degli Ubaldi: ascensore lato Cornelia fuori servizio

- Stazione Spagna: ascensori e montascale fuori servizio

- Stazione Furio Camillo: ascensori fuori servizio

- Stazione Ponte Lungo: ascensori fuori servizio

- Stazione Termini: ascensori fuori servizio

- Stazioni Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio: montascale non attivi

METRO B

- Per sostituzione integrale di scale mobili e ascensori nelle stazioni di: Quintiliani e Bologna, ascensori e/o scale mobili fuori servizio.

- Stazione Jonio: ascensori interni fuori servizio

- Stazione Termini: ascensore per banchina direzione Laurentina, fuori servizio. Ascensori per sottopassaggio fuori servizio



- Stazione Garbatella: scale mobili fuori servizio

- Stazione Piramide: scale mobili in salita fuori servizio

- Stazione Eur Fermi: ascensore direzione Laurentina fuori servizio

- Stazione Laurentina: ascensore direzione Rebibbia/Ionio

fuori servizio, scala mobile , direzione Laurentina, fuori servizio

- Stazione Colosseo: montascale direzione Laurentina, fuori servizio

- Stazione Tiburtina: scale mobili fuori servizio

- Stazione Libia: ascensori fuori servizio

- Stazione Cavour: montascale non attivi



METRO C

- Stazione Gardenie: ascensore esterno fuori servizio

- Stazione Pantano: ascensori direzione Pantano fuori servizio.

- Stazione Grotte Celoni: ascensori esterni fuori servizio, attivo solo ascensore lato capolinea bus.

- Stazione Torre Maura: ascensore esterni e ascensori interni fuori servizio.

- Stazione Parco di Centocelle: ascensori fuori servizio

- Stazione Lodi: ascensore esterno fuori servizio

- Stazioni Graniti, Finocchio, Bolognetta, Borghesiana, Fontana Candida, Torre Angela, Torrenova: ascensori fuori servizio (revisione)

- Stazione Torre Gaia: ascensori esterni fuori servizio

- Stazione Gardenie: l'uscita lato Viale della Primavera chiusa

ROMA LIDO

- Stazione Casal Bernocchi: ascensori e scale mobili, fuori servizio.

- Stazione C. Colombo: ascensori fuori servizio.

- Stazione Castel Fusano: ascensori fuori servizio

- Stazione Stella Polare: ascensori fuori servizio

- Stazione Vitinia: ascensore direzione Colombo e ascensore sottopasso fuori servizio. Scala mobile direzione Roma fuori servizio

ROMA VITERBO

- Stazioni Campi Sportivi- Monte Antenne- Tor Di Quinto: ascensori fuori servizio.

- Stazione La Celsa: ascensori fuori servizio