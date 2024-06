Ostia Antica, al via i lavori per gli ascensori: permetterà l’attraversamento della via del Mare

Sarà possibile attraversare la via del Mare e l’Ostiense, all’altezza di Ostia Antica, anche per le persone con difficoltà motorie. Sono infatti partiti i lavori per installare sul cavalcavia due ascensori che, da tempo, i residenti aveva chiesto di realizzare.

Una notizia storica

L’avvio del cantiere è stato salutato con enfasi dal municipio che, nel corso dell’ultimo anno, aveva provato a coordinare tutte gli enti coinvolti nella realizzazione dell’infrastruttura. Così, per il presidente della commissione mobilità Leonardo di Matteo, l’inizio dei lavori segna “una giornata storica e non soltanto per il territorio”. Perché, com’è stato ricordato dai presidenti delle commissioni che si sono occupati del tema, quel cavalcavia pedonale “collega la stazione ferroviaria con il parco archeologico di Ostia Antica”.

Una vittoria del territorio

Non saranno soltanto i residenti a beneficiare dell’abbattimento della barriera architettonica. Con i nuovi ascensori potranno raggiungere la stazione della Roma Lido anche i tanti turisti interessati a raggiungere il sito archeologico. “In primo luogo si tratta di una vittoria dei cittadini che vedono finalmente risolto il problema delle barriere architettoniche – hanno convenuto Leonardo Di Matteo, Mirella Arcamone (presidente commissione politiche sociali) e Marco Belmonte (presidente commissione urbanistica) – abbiamo seguito la questione passo dopo passo, con le varie commissioni convocate - ultima delle quali, sul posto, svoltasi nella mattina di venerdì 31 maggio – e possiamo finalmente dare la buona notizia per l'avvio dei lavori che renderanno accessibile il cavalcavia pedonale di Ostia Antica che consentirà alle persone con disabilità motoria , o con qualsiasi altra difficoltà anche temporanea, di passare da una parte all'altra della via del Mare".

A beneficio di residenti e turisti con disabilità

“Si tratta di un risultato che ha saputo rispondere alle legittime richieste dei cittadini in quanto l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali rappresentano un'assoluta priorità per migliorare la qualità di vita delle persone più fragili” ha sottolineato l’assessore municipale ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano.

Per quando saranno pronti i due ascensori: “Entro la fine dell’anno saranno operativi” hanno promesso tutti gli attori municipali che, a diverso titolo, si sono spesi per il superamento della barriera architettonica. Quindi i due ascensori entreranno in funzione, grossomodo, in coincidenza con l’apertura della Porta Santa. A beneficiarne, pertanto, saranno anche i pellegrini interessati a spingersi lontano da San Pietro, per ammirare le bellezze del sito archeologico di Ostia Antica: un territorio che, dal Giubileo, riceverà in dote anche un parco di affaccio sul Tevere.