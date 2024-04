Da ex arsenale dei Papi a nuova sede della Quadriennale. Approvato il progetto in aula

Il Consiglio comunale ha approvato la proposta di delibera per il restauro e la valorizzazione dell'ex Arsenale Pontificio, da destinarsi a sede della fondazione Quadriennale di Roma. Come anticipato da RomaToday Dossier, il progetto torna nell'agenda dell'amministrazione capitolina dopo anni di stallo. "Si tratta di un’area complessiva di oltre 5000 mq che affaccia sul Tevere ed è racchiusa tra il fiume e la via Portuense'' spiegano la consigliera capitolina dem Antonella Melito, vicepresidente della commissione Urbanistica di Roma Capitale e la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio. ''L’intervento, nato da una proposta del Ministero della Cultura, oltre alla valorizzazione del complesso con un attento recupero dei manufatti e degli spazi aperti, si prefigge di far rinascere e rivivere l’antico rapporto tra la città e il fiume Tevere".

Il progetto nell'ex arsenale

Cosa prevede il progetto? Il ministero dei Beni culturali vorrebbe portare qui la nuova sede della Quadriennale di Roma, fondazione che ospita le principali mostre di arte contemporanea in città, oggi a villa Carpegna. Un progetto frutto di un accordo tra il ministero, che ha acquisito l’area nel 2018, e la fondazione, firmato dallo studio di architetti Insula, vincitori del bando di gara. Tre anni prima, nel 2015, l'arsenale era stato già inserito dall’allora ministro Dario Franceschini nel piano strategico del Mibact per i "grandi progetti di valorizzazione”, con un tesoretto di 7 milioni di euro per il restauro conservativo del monumento. Il progetto di riconversione del sito prevede sia la conservazione e tutela del complesso, sia l’attribuzione di nuovi usi ai manufatti originali. Una sorta di "casa dell’arte" con affaccio sul lungofiume, in quella che è a tutti gli effetti l’unica testimonianza delle attività navali mercantili che si svolgevano a Roma sotto lo Stato pontificio.

"Ringraziamo l’assessore capitolino Maurizio Veloccia e il Presidente del Municipio XII Tomassetti per aver riconosciuto l’importanza ed il valore che questo intervento andrà a portare all’intero del quadrante Porta Portese, anche in continuità con il progetto della Città delle Arti previsto per il vicino ex Mattatoio di Testaccio" commentano ancora Baglio e Melito. "Abbiamo votato anche l'odg per accogliere le osservazioni del municipio XII''. Nell'ordine del giorno votato dall'aula municipale la richiesta che la biblioteca e l'archivio previsti nel progetto comprendano anche spazi aperti a tutti, tipo aule studio e aule per coworking. E ancora che i 185mila euro previsti di oneri concessori vengano vincolati per il recupero di un'immobile di proprietà del dipartimento Patrimonio in via Niccolò Bettoni.