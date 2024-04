Arrivano i rinforzi per la mobilità di Roma con nuovi direttori e più dipendenti

Da due a cinque direttori più un sesto che penserà solo ai tram. Forze fresche negli uffici, con 47 dipendenti in più. Una piccola rivoluzione che sta riguardando l’assessorato e il dipartimento alla mobilità di Roma Capitale, entrambi chiamati a far fronte alle sfide (e ai lavori) del Giubileo 2025. Per riuscire a centrare gli obiettivi in vista dell’apertura della Porta Santa è stato necessario cambiare l’organigramma e la composizione degli uffici capitolini per rafforzare l’operatività sulla mobilità romana.

Nuove direzioni

Le direzioni di settore, da tre che erano, sono diventate cinque ed avranno tutte un loro responsabile diretto. Non solo. Rispetto al passato si passerà dagli attuali 159 addetti a 206. La prima direzione è quella del trasporto pubblico locale, che si occupa di tutti i contratti di servizio delle aziende di gestione del trasporto e della pianificazione delle linee, “sotto la quale – ha spiegato l’assessore Patanè in un post social - abbiamo creato una unità organizzativa correlata dedicata al trasporto pubblico non di linea e ai bus turistici”. Si tratta, in quest’ultimo caso, soprattutto di taxi e torpedoni, due vere e proprie spine nel fianco dell’amministrazione. Per i taxi si è infatti ancora in attesa del bando con le nuove licenze mentre per quanto riguarda i bus turistici, i cittadini, in particolare del centro storico, sono già sul piede di guerra per chiedere lo stop alla circolazione dei grandi mezzi nell’Anello ferroviario.

È stata istituita poi la direzione programmazione e attuazione dei piani di mobilità, in pratica il core business del dipartimento, e che si occupa tra l'altro di tutte le discipline e regolazioni di traffico di Roma. sarà questo l’ufficio che si occuperà, tra gli altri, della futura Ztl.

La direzione innovazione e sostenibilità che si occupa di tutta la mobilità sostenibile e delle sue infrastrutture: ciclabilità, sharing, strade scolastiche, colonnine elettriche, isole ambientali.

C’è poi la direzione sosta e accessibilità che si occupa di tutte le tipologie di parcheggio e sosta, dai pertinenziali, a quelli di rotazione, allo scambio, alle bike box. .

Infine, la direzione infrastrutture di trasporto che si occupa di tutte le opere esistenti e da realizzare. Qui il lavoro non mancherà perché si occuperà, ad esempio, delle metropolitane di Roma. Un settore in fermento vista la chiusura serale della linea A per i lavori di rinnovo delle infrastrutture, le future chiusure di alcune stazioni per non parlare delle progettazioni dei prolungamenti delle metro A, B e della project review della metro D.

Tram

Nell’ambito della direzione infrastrutture di trasporto, è stato creato un “ufficio di scopo” dedicato esclusivamente alle tranvie. Roma dovrà passare dalle attuali 6 linee a 17 linee entro il 2030. Dalla tramvia Togliatti alla TVA, passando per l’elettrificazione del deposito di Porta Maggiore che causerà, questa estate, lo stop alla circolazione di tutti i tram, fino alla realizzazione di nuovi depositi. I tram rappresentano uno dei cavalli di battaglia di Patanè che ha quindi voluto prevedere un ufficio ad hoc solo per questo settore.

Critiche alla Giunta Raggi

Patanè, nell’annunciare questi cambiamenti, ha voluto ricordare come in passato avesse “chiaro che non avremmo dovuto soltanto resuscitare le nostre aziende del trasporto nè solo rivoluzionare tutti gli asset possibili e immaginabili del trasporto ormai fermi, inservibili, in alcuni casi bloccati dalle autorità ma che tra le nostre priorità ci sarebbe dovuto essere il rilancio della macchina amministrativa”.

“Quando ci siamo insediati l'assessorato si chiamava "Assessorato alla Città in Movimento" (non ho mai capito verso dove) e così il suo dipartimento che aveva un direttore di dipartimento e tre direzioni di settore: Trasporto pubblico locale, Programmazione e attuazione dei piani di mobilità e Infrastutture con 159 dipendenti. I direttori – ha continuato Patanè - per queste tre direzioni erano solo due, una infatti erano tenuta ad interim. Una situazione difficile che dimostrava quale importanza avessero dato negli ultimi quindici anni alla mobilità di Roma”.

Cambio nome

Per questo, ha spiegato ancora l’assessore, “abbiamo lavorato alla macchina amministrativa di Roma Capitale in generale e della mobilità in particolare. l'assessorato e il dipartimento non hanno cambiato solo nome, "Dipartimento Mobilità sostenibile e trasporti" (Di. Mo.S.Tra.), ma con la delibera di modifica della macro di Roma Capitale abbiamo rivoluzionato la loro struttura rafforzandola ma anche i punti nevralgici sui quali intendiamo puntare nel prossimo decennio a partire dalle priorità che nel PUMS abbiamo approvato”.