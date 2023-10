Arpa Lazio, scelto il nuovo direttore generale: è Tommaso Aureli

E’ il biologo Tommaso Aureli il nuovo direttore generale dell’Arpa Lazio. Il presidente della regione Francesco Rocca, con apposito decreto, ha formalizzato la scelta.

Il curriculum del neo direttore generale

Aureli, 61 anni, succede nel ruolo che, negli ultimi anni, era stato svolto da Marco Lupo. Il neo D.G. è laureato in scienze biologiche ed era già, dal 2002, un dirigente dell’agenzia regionale per la protezione ambientale. Sempre per l’Arpa è stato direttore della sezione provinciale di Roma e, ad interim, di quella di Rieti e dell’area innovazione e sviluppo tecnico della direzione centrale.

Già commissario straordinario

L’attuale nomina suona come una conferma: Aureli infatti, già dallo scorso 26 maggio, era stato individuato, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo, come commissario straordinario dell’Arpa. In forza del decreto firmato da Rocca, potrà svolgere il proprio mandato per i prossimi cinque anni, a partire dallo scorso venerdì 13.

Le prime dichiarazioni

“Ringrazio il presidente Rocca e tutti gli organi regionali coinvolti nella nomina – ha dichiarato Aureli – per questo rinnovo di fiducia nei miei confronti. Assumo l’incarico di Direttore generale confermando il mio massimo impegno perché l’ARPA, grazie alla competenza e alla professionalità dei colleghi, fornisca il suo importante e necessario contributo alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, in accordo con le direttive e gli obiettivi della Regione Lazio”.