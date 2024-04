Argentin (PD) contro Vannacci: "“Giù le mani dai disabili”

“Giù le mani dai disabili”. Tuona così Ileana Argentin consigliera PD del quattordicesimo municipio in risposta a Roberto Vannacci, candidato della Lega alle Europee per il Centro Italia. Il candidato per il Carroccio in un’intervista rilasciata a La Stampa ha fatto discutere per molte affermazioni, fra cui quella di classi separate nelle scuole per studenti disabili.

L’Argentin ha replicato in maniera dura alle parole di Vannacci sulla divisione degli alunni in base alle loro capacità: “Una vergogna che un politico si esprima sulle differenze in questo modo, anche perché lui non è altro che un militare, è pur rispettando l’intera categoria, vorrei che si rendesse conto che lui non ha fatto scuola di partito o politica, e quindi torni nei suoi ranghi, che non sono certo la rappresentatività democratica”.

Gli scolari sono tutti uguali e tutti diversi, e le differenti capacità non posso che arricchire il gruppo classe. I bravi con i bravi, i belli con i belli e tutto il resto via all’angolo” – aggiunge la consigliera del Partito Democratico che conclude: “Noi associazioni ci abbiamo messo 50 anni per integrare la diversità nella scuola. Giù le mani dai disabili caro Vannacci, credimi, siamo tanti e lottiamo ogni giorno con le nostre famiglie per superare il quotidiano: attenzione quando parli”.

Questa la dura risposta a Vannacci, che sta raccogliendo repliche aspre da parte della politica in generale da sinistra a destra. Contro il generale anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che ha definito le sue parole imbarazzanti.