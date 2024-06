Ares 118 e San Camillo, Rocca pesca in ciociaria. Nominati direttori generali Narciso Mostarda e Angelo Aliquò

Nuove nomine nella sanità pubblica da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il 27 giugno sono stati firmati i decreti che assegnano i ruoli di direttore generale a Narciso Mostarda e Angelo Aliquò, rispettivamente all'Ares 118 e al San Camillo-Forlanini.

Mostarda all'Ares 118

Francesco Rocca ha nominato Narciso Mostarda direttore generale dell'azienda regionale emergenza sanitaria 118. Medico specializzato in neuropsichiatria infantile, ha ricoperto ruoli da primario nell'ex Asl Roma C e in quella di Frosinone. Nel 2016 aveva assunto l'incarico di direttore generale dell'Asl Roma 6, ancor prima il prefetto Franco Gabrielli lo aveva spedito a risanare l'Ospedale Israelitico. A fine 2023 risulta indagato per presunti falsi in bilancio (2017, 2018, 2019) in qualità di direttore dell'Asl Roma 6, insieme anche ad altri manager di altre aziende sanitarie, tutti sostituiti. Dal 2021 Mostarda era a capo dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. Dal 1° luglio prenderà le redini dell'Ares 118.

Aliquò da Frosinone al San Camillo

E così Rocca ha dovuto contestualmente sostituire Mostarda al San Camillo-Forlanino, una delle aziende ospedaliere d'eccellenza del Lazio e del Centro Italia. Per farlo ha scelto ancora in Ciociaria, chiamando Angelo Aliquò. Architetto, nato a Palermo e con una lunga esperienza manageriale nell'isola, si è poi spostato a Frosinone dove è stato nominato a giugno 2022 direttore generale dell'Asl. Incarico interrotto già dopo un anno, ad agosto 2023, quando Rocca lo ha scelto come direttore generale dell'INMI Spallanzani. Ancora a distanza di un anno l'architetto siciliano approda al San Camillo-Forlanini di Roma.