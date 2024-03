Attività sportive ed animazione gratis nei parchi: paga il municipio

Lezioni e dimostrazioni sportive. Attività ludico ricreative per i bambini e d’intrattenimento per gli adulti. Con l’arrivo della primavera i romani tornano, in gran numero, a riversarsi nelle aree verde cittadine. Ed è per questo che, il municipio XI, ha deciso d’investire nella promozione dei parchi presenti nel proprio territorio dove, per sei fine settimana, tutte le lezioni sportive e le attività organizzate, saranno erogate gratuitamente.

I sei parchi interessati al progetto

L’ente di prossimità ha già pubblicato l’avviso pubblico per sondare, tra gli operatori, quelli che potrebbero essere interessati a svolgere il servizio in sei parchi pubblici. Si tratta dei due parchi di affaccio sul Tevere, quello cioè di Magliana e l’altro, realizzato più recentemente sotto lungotevere di Pietra Papa. Nel pacchetto delle aree verdi rientrano anche il parco Gioia di via Fulda, il parco dedicato a Sara Pietrantonio, in via Arzana a Spallette e l’area verde di Villa Bonelli. Fino al 15 marzo gli operatori interessati possono presentare la propria offerta per la quale, il municipio, ha stanziato 37mila e 500 euro. Lo scorso anno, per un’analoga iniziativa, erano stati investiti 13.500, poco più di un terzo.

Triplicati gli stanziamenti

“Con la prima edizione di questo progetto, realizzata lo scorso autunno, siamo tornati a investire sulle attività sportive dopo cinque anni di totale assenza del Municipio Roma XI in questo settore. Con questa nuova edizione facciamo un bel salto in avanti” ha spiegato, a Romatoday, il minisidaco Gianluca Lanzi - Abbiamo quasi triplicato i fondi a disposizione per ampliare la durata, includere attività per le persone con oltre 65 anni di età, e quindi promuovere l'invecchiamento attivo, garantire l'accessibilità alle persone con disabilità e offrire attività di intrattenimento e animazione ai bambini”. Sono aumentati anche i fine settimana che sono passati da 4, della precedente edizione, ai 6 dell'attuale.

Quando parte il progetto e quali sono gli orari

Venticinquemila euro sono destinati all’erogazione delle pratiche sportive mentre i restanti 12.500 euro servono a finanziare le attività ludico ricreative dedicate ai bambini. Nei sei parchi elencati questi servizi saranno erogati gratuitamente agli utenti dalle 9.00 alle 13 e dalle 14 alle 18 di sei sabati e, per quanto riguarda la domenica, nella fascia che va dalle 9 alle 13.

“In questo modo, tutti i weekend dal prossimo sabato 4 maggio a domenica 9 giugno, mentre i bambini saranno nei giochi e nelle attività ludiche – ha commentato Lanzi – mamme, papà, nonne e nonni potranno praticare sport gratuitamente all'aria aperta nei nostri parchi”.