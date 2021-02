Le aree giochi di Roma si rifanno il look, spesi 4milioni e mezzo di euro

L’amministrazione a cinque stelle, guidata da Virginia Raggi, ha investito oltre quattro milioni e mezzo di euro per realizzare interventi di manutenzione alle aree giochi della città. Il risultato, rivendicato dalla sindaca sul suo profilo social, ha interessato parchi di vari quartieri di Roma. “Anch’io ho un figlio e so quanto è importante per le famiglie avere la possibilità di far giocare i bambini in aree attrezzate, con giochi nuovi e sicuri” ha spiegato.

Dalle nuove pavimentazioni anti-trauma, alla installazione di impianti giochi compresi di scivoli e altalene: la riqualificazione delle aree attrezzata passa anche da questi interventi. “Sono tante le operazioni di riqualificazione e gli interventi di ordinaria amministrazione portati a termine sin dal nostro arrivo. Risultati importanti che fanno la differenza nella vita di molte persone" ha aggiunto Raggi, stilando il bilancio di questi anni.