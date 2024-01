Riaprire al traffico via Flavio Stilicone: il Campidoglio dice no

Via Flavio Stilicone non tornerà ad essere una strada aperta al traffico veicolare. L’aspettativa di quanti, per contrastare il degrado dell’isola pedonale, auspicavano il ritorno all’antico non ha trovato sponde da chi governa in Campidoglio.

Gli schiamazzi notturni

La richiesta era stata portata all’attenzione della giunta Gualtieri dal consigliere della Lega Fabrizio Santori. “Fino al 2019 quella strada serviva a far defluire il traffico intenso della zona. Poi è stata trasformata in un’isola pedonale, tra due file di palazzi di otto piani, con pesanti conseguenze dal punto di vista della quiete notturna” ha segnalato il consigliere. Le dimensioni degli edifici finirebbero per amplificare i rumori causate dalle “pallonate contro le saracinesche” e dagli “schiamazzi” di chi, incurante dei residenti, resta in via Stilicone ben oltre il calare del sole.

La richiesta di riaprire la strada

“Servono controlli più stringenti da parte della polizia locale” è stato chiesto, perché le regole ci sono e sono esposte anche con appositi cartelli “ma non vengono fatte rispettare. A peggiorare il quadro – ha aggiunto Santori – concorrono le autorizzazioni rilasciate dal municipio per organizzare manifestazioni, feste, mercatini d’ogni sorta”. Ed è così che il progetto, realizzato per riqualificare un’area dove fino al 2019 erano ancora presenti molti locali occupati, è finito sul banco degli imputati. Con il risultato che i cittadini, ed il consigliere leghista come loro portavoce, hanno chiesto di fare dietrofont.

L'impegno del comune

La richiesta però non è stata accolta. Dal punto di vista della mobilità, non ci sarà nessuna inversione di marcia. “Quella sistemazione superficiale è tra le più belle di Roma” ha risposto l’assessore ai trasporti Eugenio Patanè che ha difeso l'intervento non per partigianeria visto che, ha ricordato, “è stata fatta dalla precedente amministrazione”. L'assessore, nel risponde in aula, ha però dichiarato di non voler eludere il problema di sicurezza e quello degli schiamazzi, “perché chi abita lì ha il diritto a godere della quiete pubblica. Sarà quindi mia cura sottoporre il problema al municipio ed al comandante dei vigili”.

Le telecamere che mancano

C’è anche un’altra questione che i residenti lamentano e che è stata segnalata, in aula Giulio Cesare, dal consigliere Santori: mancano le videocamere che, nell’originario progetto, erano previste. Su questo specifico aspetto l’assessore ai trasporti ha preso l’impegno di “verificare la mancata apposizione delle telecamere” la cui installazione potrebbe, invece, comportare un deterrente verso comportamenti che mal si conciliano con le esigenze dei residenti. Però l’area pedonale resta tale. “Il mio giudizio, sul piano della mobilità, è che funziona” ha sottolineato Patanè. Le auto non torneranno in via Stilicone.