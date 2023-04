Nuovi arredi ludici nell'unica area giochi del quartiere: "Sarà anche più inclusiva"

Nuovi arredi in arrivo in piazza San Cosimato. A Trastevere sono già iniziati i lavori finalizzati a restituire un nuovo look all’area ludica.

Un'area più includente

“Quella è l’unica area giochi del quartiere e vogliamo che sia sempre più includente – ha spiegato Stefano Marin l’assessore ai rapporti con i cittadini del municipio I– ritengo che ogni nostra iniziativa debba avere un risvolto, un’attenzione verso il sociale. Ed anche in questo caso vogliamo fare la nostra parte, ad esempio con l’inserimento di giochi adatti anche ai bambini con disabilità”.

La storia dell'area giochi

L’area giochi, situata in un’area soggetta a vincoli, ha già ricevuto delle trasformazioni. La prima è avvenuta nel 2012, con il coinvolgimento della provincia che, come fatto in altri quartieri della città, ha provveduto a fornire gli arredi necessari. “Prima dell’intervento dell’allora presidente Zingaretti e del presidente del municipio Orlando Corsetti, quella piazza non era molto frequentata dai bambini, perché i giochi che c’erano erano davvero pochi e malridotti” ha ricordato Marin.

Le necessarie sostituzioni

Con il passare degli anni anche le opere in legno allestite con il contributo della provincia, che erano andate a sostituire altalene e vecchi scivoli in metallo, si sono ammalorate. “Per tale motivo – si legge nella relazione tecnica recentemente predisposta dal dipartimento ambiente – nel gennaio 2020 sono state in parte rimosse dal personale del comune di Roma”. Alcune di loro non erano più a norma.

I nuovi arredi

Alle attrezzature recentemente rimaste, come le torrii, il saliscendi, e la casetta, se ne aggiungeranno altre come un’altalena a cestone, un sistema di arrampicata a blocchi, un’altra sempre per l’arrampicata ma con una cupola ed una serie di pannelli per attività ludico-didattiche. “Ci saranno anche delle sedute che saranno comodamente usate dagli anziani che, magari, accompagneranno i nipotini nell’area giochi” ha aggiunto Marin. I lavori sono già partiti.