Il Campidoglio approva la variazione di bilancio: arrivano altri 620 milioni di euro

Altri 620 milioni di euro. E' la cifra che la giunta capitolina ha inserito nella variazione di bilancio approvata oggi mercoledì 15 giugno e relativa al triennio 2022-2024. La somma, relativa solo a quest'anno, si divide tra spesa corrente (quindi ordinaria) e investimenti ed è frutto sia di fondi statali e regionali, sia di risorse non impegnate dalle precedenti amministrazioni e tornate nella disponibilità dei dipartimenti.

Spesa corrente: 152 milioni per rifiuti, sfalcio, sport, cultura ed Expo 2030

Per quanto riguarda le risorse per la spesa ordinaria da parte degli uffici di Roma Capitale, la giunta ha inserito 152 milioni di euro nei quali risultano 42 milioni reperiti da contributi e rimborsi statali e regionali a destinazione vincolata e 25 milioni di ristori nazionali. Di questi ultimi, 6 milioni saranno dedicati a opere di bonifica e smaltimento rifiuti, 2 milioni per lo sfalcio dell'erba lungo le strade, 400.000 euro per la vigilanza degli impianti sportivi, 1 milione e mezzo di euro per interventi legati all'edilizia popolare, 6 milioni per iniziative legate all'Expo 2030 e poco più di 1 milione per progettazione Pnrr. Ma anche spese per trasferire le botticelle a Villa Borghese, per affrontare l'emergenza cinghiali, per potenziare i centri antiviolenza e organizzare l'estate romana. Ben 12 milioni di euro sono stati collocati per fronteggiare il caro-bollette per le attività del comune.

Recuperati 86 milioni di fondi inutilizzati

L'amministrazione Gualtieri, inoltre, ha inserito un avanzo vincolato di oltre 86 milioni di euro, sempre per quanto riguarda la spesa corrente a disposizione dei vari dipartimenti capitolini. In questo caso parliamo di cifre che il comune aveva da spendere negli anni precedenti, ma non le ha impegnate e quindi sono tornate oggi usufruibili. Per questo, 13 milioni verranno spesi in acquisto di libri di testo per scuole medie e licei, oltre 7 milioni e mezzo per la lotta alla povertà, 4 milioni per il sistema degli asili nido, oltre 3 milioni per l'autonomia degli studenti con disabilità, oltre 2 milioni per sostenere le famiglie più vulnerabili e oltre 1 milione e mezzo per borse di studio.

Investimenti: +468 milioni, un terzo per acquistare alloggi

Sono 468 i milioni di euro che vengono inseriti nel bilancio per gli investimenti da "piazzare" entro la fine del 2022. Sono avanzi di amministrazione e risorse ex novo provenienti da fondi nazionali, regionali e piano nazionale di ripresa e resilienza. Come già annunciato nei mesi scorsi, Roma spenderà 220 milioni per alloggi da riservare all'edilizia residenziale pubblica. Anche sul fronte mobilità e viabilità ci saranno sensibili investimenti: 33,8 milioni per la Metro C, quasi 2 milioni per la B1, quasi 5 milioni per l'ampliamento della Tiburtina dal km 9,300 al 15,800, oltre 13 milioni di euro per nuove ciclovie, 16 milioni di euro dedicati alla mobilità con l'obiettivo di acquisire 6 nuovi bus, 20 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade.

Ai municipi 46 milioni di euro

Circa 46 milioni di euro verranno stanziati per investimenti richiesti dai quindici municipi, per interventi infrastrutturali, di manutenzione e di decoro urbano. Inoltre, grazie alla variazione di bilancio approvata, arriveranno 9,6 milioni di euro per interventi di ristrutturazione dell'Auditorium e della Casa del Jazz, 6 milionni e mezzo per le scuderie di Villa Ada, 4.4 miliioni per il Mausoleo di Augusto e oltre 1 milione per riqualificare l'Aranciera di San Sisto. Il comune metterà nel piatto poi oltre 4 milioni e mezzo per la manutenzione delle scuole, 2 milioni per la manutenzione straordinaria di aree ludiche e sportive, quasi 900.000 euro per l'intervento di miglioramento - già in corso - del Palatiziano. Investimenti anche per i piani di zona, il decoro urbano e la manutenzione del sistema fognario.

“Quello di oggi è un passaggio importante per la nostra città - il commento del sindaco Roberto Gualtieri -. Sin dall’inizio abbiamo lavorato per dotare Roma di risorse adeguate a fronteggiare le emergenze e a renderla una città più efficiente, verde, dinamica e inclusiva. Ora acceleriamo grazie a 620 milioni di incremento di risorse per far partire i lavori più urgenti e strategici. A partire dai 120 milioni aggiuntivi per acquistare nuove case popolari, passando per azioni e investimenti su strade, scuole, ciclovie, fino al significativo sostegno alle spese per il sociale e per la pulizia della città. Ringrazio la vicesindaca Scozzese, gli assessori, tutti gli uffici e i Municipi”.

“In questa variazione di bilancio - aggiunge proprio Scozzese - operiamo uno stanziamento di risorse straordinarie e applichiamo nuovamente, per interventi di pronta realizzabilità, risorse già presenti nei capitoli di bilancio ma non utilizzate dalle precedenti amministrazioni. L’operazione finanziaria consentirà all’amministrazione di fornire un’ulteriore importante risposta, dopo le manovre già approvate negli scorsi mesi, a diverse necessità, in parte nuove, in parte annose, delle cittadine e dei cittadini romani. Penso alla possibilità di intervenire ulteriormente contro l’emergenza rifiuti, per il decoro urbano e in favore delle politiche sociali, a partire dall’edilizia popolare” ha dichiarato la Vicesindaco e Assessore al Bilancio Silvia Scozzese.