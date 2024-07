La giunta Gualtieri approva la variazione di bilancio. Più soldi per sociale, emergenza abitativa e scuole

La giunta capitolina ha approvato la variazione e l'assestamento di bilancio, modifiche al bilancio che dovranno essere discusse e votate in assemblea entro la fine del mese di luglio. Come fa sapere il Campidoglio, nel complesso sono state stanziate risorse per la spesa corrente, nel 2024, pari a circa sei miliardi di euro.

Ok in giunta all'assestamento di bilancio

Come previsto, l'amministrazione capitolina ha approvato in giunta la delibera per l'assestamento di bilancio. Particolare attenzione, date le istanze che arrivano da tutti i municipi, dalle famiglie degli utenti e dalle consulte per la disabilità e le cooperative, è stata prestata al capitolo della spesa per il sociale. Si comincia con quattro milioni di euro per coprire l'incremento dei minori in affido dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria: 1,7 milioni di fondi ordinari per il 2024 più 2,3 milioni di avanzo.

Più fondi per le case famiglia e l'assistenza ai disabili

Si arriva poi al capitolo delle rette per le case famiglia, gravate dall'adeguamento annuale dell'indice Istat. Il Comune ha stanziato 2 milioni di euro l'anno per il triennio 2024-2025-2026. Già nel bilancio di previsione 2023-2024 l'assemblea capitolina aveva approvato un emendamento che stanziava un milione di euro per il 2023, due milioni quest'anno e tre milioni nel 2025. Incrementate le risorse anche per l'assistenza diretta e indiretta alle persone con disabilità (3,6 milioni di euro), il trasporto disabili (2 milioni di euro), mentre per le rette delle residenze sociali anziani godranno di uno stanziamento di 9 milioni di euro complessivi dal 2024 al 2026.

La spesa corrente si riferisce alle entrate e uscite inserite nel bilancio, che servono a Roma Capitale (e a qualsiasi ente locale) per finanziare la gestione ordinaria, quindi il pagamento degli stipendi, la cancellerie e tutte quelle spese che "mandano avanti" l'attività quotidiana e ordinaria di un Comune.

Risorse per emergenza abitativa ed edifici scolastici

Nella variazione approvata il 12 luglio dalla squadra di Roberto Gualtieri, vengono inseriti anche più di sette milioni di euro per il contrasto dell'emergenza abitativa. Oltre 16 milioni di euro vengono distribuiti tra il fondo "interventi emergenze servizi" (11,5) e la manutenzione ordinaria degli edifici a carico dei municipi (4,5).

Il termovalorizzatore porta soldi al dipartimento ambiente e rifiuti

Arrivano risorse anche dal progetto termovalorizzatore di Roma: un milione di euro diviso tra 2024 e 2025 grazie alla "validazione e alla verifica del progetto", che andrà al dipartimento di tutela ambientale. Fondo che arriva a oltre due milioni "attraverso le attività istruttorie, reintegrate le somme per attività non comprimibili". Inoltre, dipartimento ‘Ciclo rifiuti’ avrà un milione di euro per le bonifiche del territorio.

"Roma ancora aspetta 158 milioni dal federalismo fiscale"

“Grazie all’efficientamento della spesa e alla lotta all’evasione, nonostante i pesanti tagli del Governo, con questa manovra non riduciamo i servizi ai cittadini - dichiara Gualtieri -, ma li rafforziamo in settori fondamentali attraverso il sostegno reale alle famiglie e alle fasce più fragili, incrementando il contrasto all’emergenza abitativa e intervenendo sulle scuole e sulla tutela del decoro urbano e di tutto il territorio”. “Roma attende ancora i 158 milioni che avrebbe dovuto ricevere dall’attuazione del federalismo fiscale varato nel 2009 - sottolinea invece la vicesindaco e assessora al bilancio, Silvia Scozzese -. Malgrado la sotto dotazione di risorse e gli ulteriori tagli dei finanziamenti destinati ai comuni, che per Roma valgono 120 milioni nel quinquennio, anche attraverso una seria politica delle entrate il valore del bilancio di parte corrente cresce di 400 milioni, il 7% rispetto all’anno 2023, tutti destinati a migliorare la qualità e quantità dei servizi. Tutto ciò senza considerare gli effetti dell’inflazione, e quindi l’aumento dei costi diretti ed indiretti che il Comune sopporta”.