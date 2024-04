Roma approva il rendiconto 2023, ma sulle riscossioni la strada è ancora lunga. Recuperato appena il 34% delle multe

Dopo l'ok in giunta, è arrivato anche il voto favorevole in assemblea capitolina. Passa il rendiconto del bilancio 2023 di Roma Capitale, con un risultato positivo di circa 8 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2022 quando era intorno ai 7,1 miliardi di euro.

Ok al rendiconto 2023

Un anno fa, il risultato di amministrazione certificava una disponibilità in cassa, al 31 dicembre 2022, di 7 miliardi 148 milioni 561mila e 690 euro. In base ai nuovi numeri presentati in aula dall'assessora al bilancio Silvia Scozzese, il risultato è cresciuto di oltre 846 milioni di euro.

Capacità di riscossione: vola la Tari

Un dato al quale hanno contribuito sicuramente le maggiori capacità di riscossione dell'ente. Soprattutto per quanto riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti. Dal 2019 al 2023, infatti, Palazzo Senatorio è riuscito a incrementare gli introiti rispetto agli accertamenti, con un segno positivo pari al 52%. In base al resoconto dei revisori contabili, infatti, cinque anni fa la capacità di riscossione rispetto alla Tari era del 12%, mentre nel 2023 si è arrivati a superare il 62%.

Male l'accertamento delle multe

Non va tanto bene, invece, sul fronte delle multe. Nel 2019 la capacità di riscossione era pari al 34%, nel 2023 siamo al 34,6% e nel frattempo - tra il 2020 e il 2022 - i revisori fanno sapere che si è toccato il fondo anche con lo 0% nel 2021. Questo significa che tra multe non pagate o accertamenti non arrivati entro i termini stabiliti dalla legge, il 65% abbondante di sanzioni per violazione del codice della strada non è entrato nelle casse di Roma Capitale. Un buco nero, che si aggiunge ai crediti cancellati (oltre 148 milioni di euro) e ai crediti messi a bilancio come "inesigibili", magari perché non riscossi entro tre anni, pari a quasi 39 milioni di euro. I revisori chiedono all'amministrazione di attivarsi per recuperare queste cifre, in tempi brevi.

I revisori bacchettano il Comune

"Gli accertamenti e riscossioni per il recupero della tassa/tariffa sui rifiuti - scrive l'Oref, l'organo di revisione finanziaria di Roma Capitale - risultano di importo limitato rispetto all'ammontare dei residui, e sono, anche per il 2023, assenti gli accertamenti e riscossioni per il recupero Cosap/Tosap (le occupazioni si suolo pubblico, ndr). Si raccomanda nuovamente di implementare le attività di recupero anche di tutte le tipologie di entrata. Per quanto riguarda il recupero dell'evasione IMU l'attività di accertamento risulta maggiormente sviluppata anche se permane non sufficiente la capacità di riscossione, a fronte degli accertamenti effettuati". Insomma, i revisori bacchettano l'amministrazione Gualtieri e fanno notare che quando si tratta di occupazione di suolo pubblico c'è immobilismo totale. E non va bene per le casse pubbliche.

Multe dolenti: riscosso appena il 34%

Andando di nuovo sugli accertamenti, leggendo il documento dell'Oref si scopre che a fronte di 251.767.741 milioni di euro di accertamenti di evasione dell'Imu, la riscossione nel 2023 è stata pari a 12.836.983 euro. Una differenza abissale tra i due valori, sulla quale però incide fortemente il contenzioso tra Ater e Comune di Roma. L'azienda, che gestisce per conto della Regione il patrimonio immobiliare popolare, ha un debito di 172 milioni di euro nei confronti del Campidoglio, relativo alle annualità dal 2016 al 2018. Tasto dolentissimo quello delle multe: nel 2023, a fronte di 265.449.024 euro di accertamenti il recupero è stato di 92.052.467 euro, appena il 34%. L'anno precedente addirittura il 29%.

Debiti fuori bilancio: ancora 50 milioni di euro da riconoscere

Come in tempi brevi vorrebbero che l'assemblea capitolina riconoscesse decine di milioni di debiti fuori bilancio. In base al rendiconto 2023 sono in totale 97.660.251,35 euro. Di questi, ne sono stati riconosciuti poco più di 11 milioni, con altri potenziali pari a quasi 50 milioni di euro. A cosa si devono queste uscite? I motivi sono principalmente tre: sentenze esecutive, espropri o occupazioni d'urgenza e infine acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa. Quest'ultima voce nel 2023 ha visto raggiungere e superare i 54 milioni di euro, quando invece nel 2021 pesava solo per 331mila euro.

Soddisfatto il Pd

"Il rendiconto si chiude con un risultato amministrativo di circa 8 miliardi - copmmenta Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina - e si certifica un netto miglioramento delle entrate per le casse capitoline anche grazie ad una maggiore capacità di riscossione dei tributi che arriva al 70%. Dati positivi che sono frutto di un'attenta ed efficace azione di governo messa in campo dalla nostra amministrazione". Reazioni positive anche da parte della presidente della commissione bilancio Giulia Tempesta e della capogruppo Pd Valeria Baglio: "Migliorano le entrate delle casse dell'amministrazione - commentano - . Un miglioramento nelle riscossioni dovuto anche alla nuova direzione del dipartimento Risorse economiche, specificatamente dedicata al coordinamento delle entrate extratributarie, ma anche alla riorganizzazione del sistema di gestione della Tari con la razionalizzazione in capo ad Ama. Un risultato oggettivamente positivo che ci permette di dare respiro a chi sta più in difficoltà, certificando ulteriormente l'ottimo lavoro di questa amministrazione", concludono

"Ci vorrebbero più trasferimenti da Stato e Regione"

“I trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione sono diminuiti leggermente - ammette però l'assessora al bilancio Silvia Scozzese -, e abbiamo risposto con un aumento delle entrate correnti. L’aumento della spesa corrente siamo riusciti a garantirla con l’incremento della riscossione delle entrate. Il Comune di Roma avrebbe bisogno di maggiori trasferimenti per la sua specificità di Capitale. Abbiamo messo in sicurezza la gestione di trasporti, rifiuti e verde nonostante un sistema statale e regionale che dovrebbe vedere un incremento dei trasferimenti”.