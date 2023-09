Urbanistica, via libera a 30 milioni di opere per gli ex insediamenti abusivi di Fosso San Giuliano e Colle della Valentina

Dopo circa un anno dall’approvazione di due delibere di giunta si sblocca, finalmente, il percorso di rinascita delle aree di Fosso San Giuliano e Colli della Valentina, nel VI Municipio. L'assemblea capitolina ha infatti dato il via libera alla variante urbanistica relativa ai “piani di recupero” di questi insediamenti che, fino a poco tempo fa, erano considerati abusivi. Con l’approvazione dei due “toponimi” sarà possibile regolarizzare definitivamente quelle aree e, soprattutto, dotarle di opere e servizi.

Cosa sono i toponimi

I toponimi sono definiti "nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare". Si tratta di quegli insediamenti abitativi nati, in maniera spontanea, nelle zone periferiche della città e che attendono, ormai da decenni, di essere raggiunti da servizi essenziali. Il toponimo di Fosso dell'Osa - Via Polense si estende per quasi 22 ettari mentre quello di Colli della Valentina, tra la via Collatina e la via Prenestina, ha un’estensione di circa 15 ettari. Parliamo, in tutto, di aree che ospitano circa 3 mila residenti. Già nel 2012 l'assemblea capitolina aveva adottato i toponimi, rimasti però nel cassetto per più di dieci anni.

Gli interventi previsti

L’assemblea capitolina ha sbloccato fondi per 30 milioni di euro per regalare ai residenti le opere pubbliche tanto attese. Nello specifico, nei due toponimi si procederà con la realizzazione e la manutenzione delle fognature e dell'illuminazione pubblica, la realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche, la sistemazione di spazi di verde attrezzato di quartiere per circa 35 mila mq, la realizzazione di spazi di sosta e parcheggi per circa 30 mila mq, la manutenzione di strade esistenti e la realizzazione di nuove per oltre 50 mila mq. Sono previste, inoltre, la costruzione di un asilo nido e scuole dell’infanzia e di una scuola dell’obbligo a Fosso San Giuliano e di un plesso con asilo nido e scuola infanzia a Colli della Valentina.

Ridare dignità alle periferie

"Sblocchiamo definitivamente oltre 30 milioni di opere pubbliche nei quartieri più periferici; - dichiara, in una nota, l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia - un'approvazione che siamo riusciti a ottenere in tempi brevissimi grazie alla devoluzione da parte della precedente amministrazione regionale a Roma Capitale di alcuni poteri in materia di urbanistica. Oggi finalmente possiamo annunciare la realizzazione di servizi essenziali per la quotidianità in questi quartieri".

"Una grande opportunità per questa città – commenta, in una nota, la presidente dell'assemblea Svetlana Celli - finalmente diamo la possibilità ai cittadini di poter riprogettare il futuro del loro territorio. Ringrazio l’assessore Maurizio Veloccia per il lavoro che sta realizzando per dare una risposta concreta alle famiglie, con un’azione di recupero e riqualificazione, ponendo le basi per assicurare i servizi ancora mancanti. È questo il percorso giusto che abbiamo tracciato anche per gli altri toponimi ed è il modo per ridare dignità alle periferie”.