Rigenerazione urbana, rinnovata dopo 15 anni la Carta della Qualità: ora 750 immobili possono essere trasformati

I lotti Ater di Tor Sapienza, l'ex Velodromo, l'ex centro direzionale Alitalia di Muratella, l'ex Filanda a viale Castrense. A Roma una lunga lista di immobili bisogosi di interventi di manutenzione, se non di un totale recupero o ricostruzione, sono stati svincolati da ogni tutela architettonica grazie all'aggiornamento (dopo 15 anni) della Carta della Qualità.

Aggiornata la Carta della Qualità di Roma

La delibera, uscita dalla giunta capitolina a marzo scorso, è passata anche al vaglio dell'assemblea capitolina durante la seduta di giovedì 27 giugno. Non è stato facile, ci sono volute più convocazioni date le soventi sospensioni e i numeri legali caduti a ripetizione, ma alla fine la maggioranza a guida Pd ha portato a casa il risultato. La Carta della Qualità, non toccata dal 2008 quando venne approvato il Piano Regolatore Generale, è stata aggiornata e 750 immobili stralciati da quelli tutelati dalla Sovrintendenza.

Recupero e rilancio di immobili abbandonati

Averli stralciati, in seguito a una ricognizione frutto di istanze di parte, valutazioni congiunte con la Sovrintendenza e recepimento di trasformazioni urbanistiche, significa aver dato il via a una serie di progetti che mirano all'eliminazione di sacche di degrado e abbandono che in tanti decenni hanno caratterizzato questi immobili. Se ne permetterà il recupero e il rilancio, riducendo le tempistiche burocratiche, eliminando i passaggi prima obbligati con la Sovrintendenza.

Dai lotti Ater all'ex Fiera di Roma

Dall'elenco degli immobili intoccabili escono i lotti Ater di Tor Sapienza, dove un progetto di riqualificazione era bloccato. E ancora: l'ex Filanda a viale Castrense, l'ex centro direzionale Alitalia a Muratella, il complesso Ama di piazza dei Caduti della Montagnola, l'ex Velodromo all'Eur, l'ex Fiera di Roma sulla via Cristoforo Colombo, l'ex scuola Mafai a Garbatella, diversi immobili dell'Eur di proprietà dell'Agenzia del Demanio.

Tutela per 246 villini storici

Al contrario, edifici storici che non erano tutelati, con questa delibera da oggi lo sono. Si tratta di 246 villini tra I e II municipio: tra questi, il villino De Pinedo in via Antonio Bertolino, il Villino Saffi in via Barnaba Oriani, ai Parioli, il Villino Bezzi di via Calandrelli, accanto a Villa Sciarra. Per modificarli, bisognerà passare per il parere della Sovrintendenza Capitolina.

Veloccia: "E' in corso un piano di revisioni strutturali"

"Voglio ringraziare l'assemblea capitolina e tutti i gruppi di maggioranza che hanno votato con compattezza la delibera - il commento dell'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia -: quello approvato definitivamente è un aggiornamento molto importante per la nostra città. In primo luogo perché sana un paradosso e un ritardo durati molti anni: la Carta infatti non era stata ridisegnata in conformità a quanto votato nel 2008 in sede di approvazione definitiva del Piano Regolatore, ma ancora viveva la prima versione del piano adottato nel 2003. In secondo luogo perché abbiamo sfruttato questo lavoro per eliminare dalla Carta tanti immobili per i quali non aveva più senso mantenere un regime di tutela, che ne precludeva la rigenerazione urbana inserendone, invece, altri che meritano una forma di tutela speciale". “Questo aggiornamento - ha concluso Veloccia - si inserisce in un quadro di revisioni strutturali che l'amministrazione sta mettendo in campo per affrontare con maggiore snellezza le esigenze di rigenerazione della città: dalla norma regionale ottenuta sulla devoluzione delle competenze in materia urbanistica, alla delibera sulla delega per le attività espropriative, al lavoro sulla realizzazione del Piano dei Servizi della Capitale per finire con la delibera sulle nuove norme tecniche di attuazione del Prg, atto che costituisce il prossimo passo su cui l'assemblea sarà chiamata ad esprimersi a breve”.