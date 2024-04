Roma Capitale, ok al rendiconto 2023. Migliora la capacità di riscossione: +43% sulla Tari

Migliorano i conti di Roma Capitale. A fine marzo la giunta ha approvato una proposta di deliberazione, approdata in commissione bilancio, nella quale si certifica la riduzione del disavanzo nel bilancio dell'ente. E una maggiore capacità di incassare le tasse dai romani.

Ok al rendiconto 2023 di Roma Capitale

Il 27 aprile 2023 in aula "Giulio Cesare" veniva approvato il rendiconto di esercizio 2022 di Roma Capitale. Un anno fa, il risultato di amministrazione certificava una disponibilità in cassa, al 31 dicembre 2022, di 7 miliardi 148 milioni 561mila e 690 euro. Alla chiusura di esercizio finanziario, però, i numeri sono migliorati. E' messo nero su bianco nella proposta di deliberazione approvata dalla giunta di Roberto Gualtieri, firmata dall'assessora al bilancio Silvia Scozzese, che è stata approvata in commissione bilancio e adesso dovrà essere calendarizzata dalla presidente dell'aula Svetlana Celli.

Migliora il risultato economico e si riduce il disavanzo

In base ai nuovi numeri, infatti, il risultato di amministrazione di Palazzo Senatorio è cresciuto di oltre 846 milioni di euro. Questo ha fatto sì che i contabili capitolini abbiano potuto certificare una riduzione del disavanzo per le casse romane che è passato da 449 milioni e 504mila euro del 31 dicembre 2022 ai 420 milioni e 430mila euro del 31 dicembre 2023. Un risultato che, a quanto pare, è stato raggiunto anche grazie a una maggiore capacità di riscossione dei tributi da parte di Roma Capitale.

Roma Capitale incassa più tasse

"Aver riattivato le procedure telematiche - spiega Giulia Tempesta (Pd), presidente della commissione bilancio - che rendono più agevole al cittadino il pagamento dei tributi, consente di recuperare somme ingenti per le casse capitoline. Il nuovo regolamento capitolino delle Entrate, infatti, sottrae importi consistenti all’evasione anche grazie all’ausilio degli avvisi dell’App IO, che aiuta il cittadino a ricordare le scadenze dei pagamenti".

Vola la Tari: +43% di riscossioni in quattro anni

Nello specifico, tra il 2020 (quando a guidare Palazzo Senatorio c'era Virginia Raggi) e il 2023, è migliorata significativamente la capacità di riscossione sulla Tari, la tassa sui rifiuti che ogni cittadino romano paga a seconda della composizione del nucleo familiare e della metratura dell'appartamento: "Siamo passati da una riscossione del 19% nel 2019 - sottolinea la consigliera dem - al 62% nel 2023. Un risultato importante che permette di investire le somme recuperate dall’evasione in servizi al cittadino. Noi siamo soddisfatti del risultato raggiunto, sappiamo anche che ci sono ancora ampi margini di miglioramento, ma la strada che abbiamo intrapreso sulla gestione del bilancio e sul suo efficientamento è senza dubbio quella giusta”.

Il M5S: "Merito nostro, lo dice anche Scozzese"

Coglie la palla al balzo Paolo Ferrara, vicepresidente dell'assemblea capitolina e portavoce del M5S: "Le parole dell'assessora Scozzese in commissione certificano l'ottimo lavoro della nostra amministrazione - dichiara - che ha reso Roma Capitale un ente sempre più efficiente e finanziariamente sano. Del resto i numeri non mentono: negli ultimi anni della gestione Raggi la capacità di riscossione del Campidoglio è aumentata considerevolmente. Se oggi Roma Capitale può vantare una macchina amministrativa più efficiente e funzionale rispetto al passato è, in gran parte, merito nostro".