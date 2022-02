Disabili, approvato il nuovo regolamento della consulta cittadina: polemica delle opposizioni (ma non tutte)

L'assemblea capitolina ha approvato la delibera sul nuovo regolamento della consulta cittadina permanente per i diritti della persone con disabilità, con 33 voti favorevoli (tutto il centrosinistra e FdI) e 8 contrari (lista Calenda, Santori della Lega, i Cinquestelle e la civica raggi).

Lo stop con la giunta Raggi

Una novità attesa da oltre un anno e mezzo da parte della consulta e di tutte le associazioni che si occupano di disabilità a Roma: il regolamento, infatti, era stato inizialmente approvato l'11 giugno 2020 con la delibera 76, ma avrebbe dovuto vedersi attuato entro 150 giorni, ovvero novembre 2020. Ma non è successo. "Uno stop che ha molto di politico e poco di amministrativo - commenta Nella Converti, consigliera dem e presidente della commissione politiche sociali - . Il regolamento che avrebbe dovuto portare i cittadini direttamente negli organismi capitolini seguendo il principio dell’uno vale uno in realtà era un regolamento fortemente iniquo, discutibile in molti dei suoi passaggi, non condiviso con il mondo dell’associazionismo, osteggiato in gran parte dei municipi e nella città".

"Una consulta più efficace"

Secondo Converti questo regolamento "è utile a istituire una consulta più efficace, più rappresentativa e che quindi potrà svolgere il suo ruolo di controllo e monitoraggio nei nostri confronti e nei confronti dell’amministrazione - prosegue - affinché i diritti delle persone con disabilità vengano non solo rispettati ma conosciuti, promossi ed efficacemente tradotti in atti concreti.

Il tema della rappresentatività

Uno dei punti su cui si è discusso maggiormente in sede di approvazione e anche nelle commissioni capitoline che hanno preceduto l'atto finale, è quello relativo alla rappresentatività all'interno della consulta: secondo il regolamento approvato ai tempi della giunta Raggi si era deciso di "pescare a sorte" tra i cittadini con disabilità, a rappresentanza di migliaia di utenti dei servizi comunali. Il regolamento approvato il 3 febbraio, invece, ammette all'interno della consulta cittadina solo le associazioni e le cooperative che erogano i servizi per conto di Roma Capitale: "Cosa c'è di meno dignitoso, inclusivo e giusto di questo (ovvero di pescare a sorte i cittadini, ndr) - si chiede Converti - . I tuoi diritti, le tue battaglie, la dignità della tua vita rappresentata da qualcuno non scelto da te ma dal caso. Questo è ciò che abbiamo trovato. Ringrazio Erica Battaglia, prima firmataria, perché ne ha costruito la struttura portante partendo dalla sua lunga esperienza".

"Nel nome di Petroselli"

"Oggi partiamo con la consulta cittadina della disabilità, nel nome anche di un grande sindaco che per primo la immaginò: Luigi Petroselli - scrive su Facebook proprio Battaglia - . Da domani saremo di nuovo in prima linea, forti di una sensibilità condivisa, per il miglioramento dei servizi, il potenziamento di vecchie e nuove opportunità, l'apertura di una stagione concreta di confronto nel nome della co-programmazione e co-progettazione".

Le opposizioni (a metà) non ci stanno

Durante i lavori dell'aula Giulio Cesare, un gruppo di famiglie e persone disabili protesta in piazza del Campidoglio. Il consigliere della Lega e segretario d'aula Fabrizio Santori è con loro e ne sposa le istanze: "Mentre in aula si approva il nuovo regolamento delle consulte per la disabilità - scrive in una nota -, si mettono da parte le famiglie che tutti i giorni a Roma subiscono i veri drammi sociali dimenticate dalle istituzioni. Anche l'ordine del giorno presentato dalla Lega, che puntava ad impegnare il sindaco a porre in essere efficaci interventi a favore dei disabili residenti nelle case popolari, spesso in gravi difficoltà a causa di guasti o inesistenza degli ascensori e mancate manutenzioni, è stato bocciato". Mentre la collega di partito Simonetta Matone esprimeva parere favorevole in aula, Santori accusava la maggioranza di "consumare il solito rituale nel cerchio magico delle associazioni del terzo settore - le sue parole - dei sindacati, delle coop e degli enti interessati. Ma le persone disabili, genitori e parenti in cerca di sostegno, sono rimasti ancora una volta insoddisfatti e sono stanchi di ascoltare chi vuole decidere per loro all’ombra dell’assegno dello stipendio mensile. La maggioranza di centrosinistra ignora il problema e ripropone ancora una volta modelli che creeranno la solita disomogeneità da Municipio a Municipio".

Anche la lista Calenda ha votato contro: "Non accettiamo diritti al ribasso - le parole la capogruppo Flavia De Gregorio - . Avevamo presentato un emendamento che avrebbe consentito a tutti i cittadini di essere rappresentanti nella consulta della disabilità. Ogni persona avrebbe potuto esprimersi con il proprio voto e ogni associazione avrebbe avuto la sua rappresentanza in base agli iscritti”. “Prendiamo atto, invece - prosegue la consigliera di Azione -, della chiusura al nostro emendamento: i singoli avranno accesso alle consulte municipali e non a quella romana ed è davvero un non senso perché non vige per questa materia il principio territoriale. Col nostro intervento avremmo trovato il giusto equilibrio tra le voci dei singoli e quella delle associazioni”.

"L’amministrazione Gualtieri dà il via libera a un regolamento con il quale si costituisce una consulta di verifica e monitoraggio dei servizi ai disabili aperta solo alle associazioni del terzo settore - dichiara Paolo Ferrara del M5S - : i singoli portatori di interesse possono chiedere di partecipare e, una volta ammessi, non hanno diritto di voto. E perché mai non è aperta ai singoli fruitori di quei servizi? Perché è necessaria l’intermediazione delle associazioni? Questa non è democrazia diretta e alla portata di tutti i cittadini, soprattutto quelli più fragili. Roma Capitale non rispetta la buona norma che pone nella stessa entità, controllore e controllato".

Il presidente della consulta

Umberto Emberti Gialloreti, presidente della consulta, a RomaToday commenta il nuovo regolamento: "Sono favorevole al superamento della delibera 76 del 2020 - esordisce - perché aveva evidenti vizi d'origine. E' stata approvata, pubblicizzata, ma nemmeno dopo 300 giorni sono stati in grado di attuarla, quindi qualche problema interno all'allora maggioranza c'era. Con questa nuova amministrazione c'è stato uno scatto in avanti per il nuovo regolamento, che ha fatto anche commettere un piccolo infortunio perché i 45 cittadini sorteggiati nella precedente consulta, mai operativa, sono stati convocati per poi essere sconvocati. Molti ci hanno ricamato. Nel regolamento del 2020 venivano escluse diverse importanti associazioni, tra queste anche quella che rappresenta 3.000 sordi a Roma, non era possibile".