Pietralata, via libera al progetto per il Rome Technopole. Attesa per i fondi regionali

Passi avanti verso la realizzazione del tecnopolo di Pietralata, hub dell'innovazione che verrà messo a terra dalla fondazione Rome Technopole grazie ai fondi Pnrr, ma anche regionali.

La giunta Gualtieri, infatti, ha approvato il progetto finanziato con risorse del piano Regione Lazio FESR 2021-2027 e del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza d'impulso europeo. Uno step fondamentale, arrivato dopo quattro mesi di confronto con il governo di Francesco Rocca. Il polo dell'innovazione a Pietralata è un progetto della fondazione costituita dagli atenei romani, dai quattro maggiori enti pubblici di ricerca, Unindustria, Regione Lazio, Comune di Roma, le Camere di Commercio di Roma, Latina-Frosinone, Rieti-Viterbo e altre realtà.

Gli interventi approvati il 22 giugno fanno parte di quelli, indicati da Roma Capitale su proposta dell`assessorato all`urbanistica, da realizzare con un finanziamento totale di 70 milioni di euro, che includono anche il Parco del Mare di Ostia, per il quale sono previsti circa 24 milioni di euro. "Ci sono i soldi dell'Europa e sono stati individuati anche i primi interventi concreti per la rigenerazione urbana e la trasformazione del litorale di Ostia e del quartiere di Pietralata - ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri -. Insieme alla Regione possiamo davvero mettere in campo una strategia di rilancio attesa da anni. Si pongono le basi per la definitiva realizzazione di un grande progetto come il Technopole, il simbolo di quella che sarà sempre di più una Capitale dell`Innovazione e del trasferimento tecnologico".

Per l'assessore Maurizio Veloccia il tecnopolo è fondmentale "per attirare intelligenze in quelle discipline STEM scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche di cui Roma ha estremamente bisogno per essere competitiva a livello nazionale e internazionale. Auspichiamo, quindi, che la Regione recepisca non appena possibile questo provvedimento, approvando lo schema di convenzione e sbloccando questi primi finanziamenti".