Il decreto Aiuti è legge, strada spianata per il termovalorizzatore. Gualtieri: "Cantiere entro un anno"

Il decreto Aiuti è passato al Senato. Per Roma significa che i poteri commissariali del sindaco Gualtieri per gestire i rifiuti di Roma sono diventati legge. Tradotto: il termovalorizzatore, salvo cambi in corsa, si farà. "Un investimento remunerativo" per il primo cittadino, che intercettato ieri dai cronisti alla Festa dell'Unità è tornato sul tema. "Ci saranno le procedure di gara. Ci sarà un progetto e ci sarà una proposta. Poi ci sarà la possibilità di presentare le offerte. Pensiamo che sia possibile l'apertura dei cantieri già tra un anno".

Ricordiamo che l'annuncio di un impianto di incenerimento per la Capitale risale allo scorso aprile. Da subito è parso chiaro che non sarebbe possibile realizzarlo senza una scorciatoia per bypassare il piano rifiuti regionale, che non prevede alcun termovalorizzatore. Da qui l'intervento del governo e l'inserimento nel decreto Aiuti di una sorta di commissario straordinario da individuare nella persona del sindaco Gualtieri per i rifiuti di Roma. In questo modo per il Campidoglio è possibile marciare in autonomia, andando in deroga alla normativa vigente.

Una scelta quella di optare per un termovalorizzatore che ha aperto più di una crepa politica. La prima tra PD e M5s a livello nazionale. Tra i temi posti (non l'unico e non l'ago della bilancia) da Giuseppe Conte al premier Draghi anche l'impianto romano, che i grillini osteggiano fortemente. "Se mi sento in colpa e se è colpa di Roma e del termovalorizzatore questa crisi di governo? No, non è colpa di Roma. Noi facciamo le scelte giuste" ha detto ancora il sindaco.

La seconda crepa è tra PD e M5s a livello regionale. Qui però l'alleanza rossogialla sembrerebbe ancora salda, almeno di facciata, con l'assessora alla Transizione ecologica Roberta Lombardi che si è fatta carico fin da subito di avviare un dialogo con Gualtieri. Da capire fino a che punto il confronto reggerà senza strappi. La terza crepa è invece interna alla sua stessa forza politica. Contrari all'impianto ci sono i rappresentanti di Europa Verde, sia in Consiglio comunale che in Regione Lazio, gli esponenti dell'ala più a sinistra della maggioranza, la Cgil e Legambiente. Tutti ancora pronti a dare battaglia.