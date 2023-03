Approvato il bilancio di Roma Capitale: 6 miliardi di investimenti in tre anni

Come da programma, passate le elezioni regionali l'assemblea capitolina ha discusso il bilancio di previsione 2023-2025 e nel tardo pomeriggio del 28 febbraio lo ha approvato. Una discussione durata quattro sedute, iniziata con una enorme e imprescindibile premessa: si sono dovuti fare i salti mortali per non incidere troppo pesantemente sui servizi al cittadino e sul sociale, date le minori entrate pari a circa 350 milioni di euro, con una riduzione della spesa corrente "pari solamente a 24 milioni di euro". Con il documento passato, quindi, l'amministrazione avrà quasi 6 miliardi da investire nei prossimi tre anni. Ecco come.

Approvato il bilancio previsionale di Roma Capitale: 3 miliardi di investimenti nel 2023

Durante il 2023 in corso, il Comune avrà circa 3 miliardi di euro da investire in infrastrutture della mobilità, edilizia scolastica, patrimonio e viabilità, oltre a rifiuti e tutela ambientale. Nello specifico saranno 1,3 miliardi per acquistare nuovi mezzi pubblici ed effettuare la manutenzione delle metropolitane, 780 milioni di euro per opere e manutenzione sulla viabilità, patrimonio e scuole, 54 milioni per migliorare il ciclo dei rifiuti e 47 milioni di euro per l'ambiente.

Il Campidoglio fa sapere che "i servizi essenziali per i cittadini vengono garantiti per il 2023" e sottolinea l'incremento di risorse rispetto al 2022: "Rispetto al previsionale 2023 approvato lo scorso anno - spiegano - la spesa corrente per politiche sociali e famiglia aumenta infatti di quasi 105 milioni di euro per il 2023, mentre per l’istruzione registra un aumento di risorse di parte corrente pari a oltre 50 milioni di euro per lo stesso anno".

Aumenta la spesa corrente: oltre 150 milioni di euro nel triennio

Riguardo la parte corrente della spesa (quella necessaria per far funzionare quotidianamente la macchina, a partire dagli stipendi dei dipendenti), il previsionale 2023-2025 sancisce un incremento di 45 milioni di euro per quest'anno, 56 milioni di euro per il 2024 e oltre 55 milioni di euro per il 2025. Risorse reperite, spiegano dal Campidoglio, grazie alla "verifica dell'effettivo andamento delle entrate per il contributo di soggiorno e dell'addizionale Irpef". Inoltre, la digitalizzazione del pagamento della Ta.ri., la tariffa sui rifiuti, ha fatto sì che le casse capitoline abbiano recuperato all'incirca 100 milioni di euro, che insieme allo slittamento al 2024 di metà del contributo per la gestione commissariale del debito, un "favore" accordato dal governo Meloni già prima di Natale.

Alloggi popolari: investimento da 75 milioni per la manutenzione

Una parte sostanziosa degli investimenti, pari a 75 milioni di euro, viene riservata alla manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Grazie ai fondi giubilari, Roma potrà poi migliorare marciapiedi e strade di competenza municipale con 60 milioni di euro, ai quali aggiungere 3 milioni nel 2023 per i soli camminamenti pedonali, 6 milioni in due anni per abbattere le barriere architettoniche. La revisione dei treni della linea C della metropolitana beneficerà di 30 milioni di euro aggiuntivi per il 2024 e il 2025, mentre sul contratto di servizio Atac vengono stanziati 40 milioni di euro spalmati sul triennio. Cinque milioni di euro per sostenere gli straordinari degli agenti della Polizia Locale e un milione di euro l'anno per tre anni utili al noleggio di autovelox. Per quanto riguarda l'Estate Romana, il Comune ha inserito 2 milioni di euro tra il 2024 e il 2025.

Fondi in più per case famiglia, Oepac e trasporto scolastico

Grazie agli emendamenti proposti dalle consigliere e dai consiglieri capitolini, nel maxiemendamento al bilancio di previsione sono stati inseriti 6 milioni in tre anni a sostegno delle case-famiglia, al sostegno alla progettazione di nuove comunità energetiche, fino al "sensibile rafforzamento" dell’impegno capitolino indirizzato sui fondi per le mense scolastiche, il servizio Oepac e il trasporto scolastico (circa 10,5 milioni di euro in più).

Oltre 7 milioni di euro sono stati stanziati per la realizzazione dei parchi d’affaccio sul fiume Tevere. Inoltre, sono presenti investimenti sul Teatro dell’Opera (quasi 2 milioni nel 2023) e quasi 3 milioni in più, solo per il 2023, per l’Auditorium ai quali aggiungere 4 milioni e mezzo l'anno prossimo. E ancora i 16 milioni di euro destinati a opere idriche e fognarie per le periferie che ancora ne sono sprovviste, 5 milioni per il 2023 sul nuovo Mercato rionale in Piazza San Giovanni di Dio e i quasi 10 milioni in due anni sulla realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali luminosi.

Gualtieri: "Evitati tagli ai cittadini, ma ora si apra tavolo nazionale per finanziamento adeguato"

“Ringrazio tutta l’assemblea capitolina per lo spirito unitario che ci ha consentito di approvare il bilancio in tempo entro la fine di febbraio - commenta il sindaco Roberto Gualtieri -. E ringrazio la vicesindaca Silvia Scozzese, tutta la giunta, la Ragioneria e gli uffici per il lavoro straordinario svolto in un contesto difficile. Abbiamo evitato tagli ai cittadini, riuscendo invece a confermare e a rilanciare il livello dei servizi erogati con un grande lavoro di squadra abbiamo migliorato il bilancio per una città più verde, più accessibile, più pulita e più inclusiva. C’è stato un metodo positivo, di rispetto delle opinioni e di assunzione di responsabilità da parte di tutti, maggioranza e opposizione. Ora, occorre aprire un tavolo nazionale su un finanziamento adeguato delle funzioni di Roma come grande metropoli e Capitale del Paese”.

Scozzese: "A Roma mancano 150 milioni dal federalismo fiscale e 400 milioni del fondo trasporti"

“Grazie a entrate straordinarie, come quelle di cui Roma è beneficiaria in virtù della Legge di Bilancio nazionale e grazie alle importanti riforme varate durante il primo anno di mandato - ha aggiunto la vicesindaca e assessora al bilancio, Silvia Scozzese -, a partire dall’imponente sforzo di efficientamento e riorganizzazione del settore delle entrate, riusciamo a garantire per il 2023 i servizi ai cittadini, già incrementati nel 2022. Ma resta il tema sempre più urgente della grave carenza strutturale di risorse di cui soffre Roma. Le risorse destinate alla nostra città, infatti, non sono mai state adeguate né al suo ruolo di Capitale, né alla sua dimensione demografica e geografica. Mancano a Roma almeno 150 milioni di risorse derivanti dall’attuazione del federalismo fiscale e almeno 400 milioni del fondo nazionale trasporti per metterla allo stesso livello delle altre città italiane".