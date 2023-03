Approvate le linee guida per il primo contratto di servizio Farmacap

In seconda seduta, dopo le schermaglie di cui avevamo dato conto al termine del primo consiglio settimanale, l'aula Giulio Cesare ha approvato la delibera che mette nero su bianco le linee guida che faranno da base al contratto di servizio 2023-2025 tra il Comune e la sua azienda speciale sociosanitaria, Farmacap. Recentemente risanata per il rotto della cuffia e passata da un commissario straordinario ad un nuovo consiglio d'amministrazione, Farmacap gestisce la rete di 45 farmacie comunali che svolgono servizio soprattutto nelle aree periferiche della città.

Approvate le linee guida per il nuovo contratto di servizio Farmacap

Il documento è propedeutico alla stipula del contratto che normerà il servizio di Farmacap nei prossimi tre anni, sostituendo quella che fino a pochi mesi fa era solo una convenzione. Tra i punti sui quali l'amministrazione ha scelto di lavorare per il rilancio e la stabilità dell'azienda ci sono le politiche di marketing, un maggiore controllo della redditività di ogni farmacia, omogenizzazione delle performance operative. Da quanto si legge nelle linee guida, Farmacap dovrà sviluppare un sistema di fidelizzazione che consenta di identificare meglio i diversi target "massimizzando l'utilità per l'utente finale, salvaguardando le regole di redditività aziendale". Quindi ok essere una rete di farmacie rivolte ai soggetti più vulnerabili, agli anziani, alle famiglie a reddito basso, alle giovani coppie, però va mantenuto un occhio ai conti o si fa la fine della precedente gestione.

Pd: "Per la prima volta indirizzo chiaro alla Giunta"

"Abbiamo aggiunto un altro tassello nel percorso di rilancio delle 45 farmacie comunali della nostra città - commenta il gruppo del Pd in Campidoglio - È la prima volta che alla giunta viene fornito un indirizzo chiaro e trasparente, con obiettivi specifici e ben definiti da raggiungere per garantire alle romane e ai romani la presenza di un presidio sociosanitario su tutto il territorio della città, specie nei luoghi più bisognosi di servizi. Andiamo avanti con la valorizzazione e il potenziamento di un prezioso bene comune, patrimonio collettivo e punto di riferimento per la crescita della nostra città".

Demos: "Orgogliosi di garantire uno strumento di integrazione alla città"

Per Paolo Ciani, consigliere capitolino e deputato di Demos, il provvedimento appena licenziato "completa una scelta molto chiara di questa amministrazione - si legge nella sua nota - iniziata con il recupero e il risanamento di Farmacap, a cui vogliamo dare un nuovo ruolo nella città di Roma. Abbiamo tenuto conto anche dell'aspetto occupazionale, delle professionalità già presenti in Farmacap, da valorizzare e rilanciare anche in un quadro pubblico. Al di là di un atteggiamento ostruzionista da parte delle opposizioni - conclude - su un provvedimento così importante, siamo orgogliosi di poter garantire un ulteriore strumento di integrazione sociosanitaria alla nostra città".

Civica Gualtieri: "Così si presta più attenzione alle fasce fragili"

Per Alessandro Luparelli, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista "abbiamo ottenuto un altro passo in avanti - scrive su Facebook - ribadendo la funzione di questo servizio pubblico locale diretto a garantire il diritto alla salute, nonostante l'ostruzionismo pretestuoso e inconcludente delle opposizioni". "Le linee guida approvate gettano le basi per la stipula di contratti di servizio tra Roma Capitale e Farmacap fortemente orientati al potenziamento delle attività socio-sanitarie sul territorio - aggiunge Carmine Barbati della Civica Gualtieri, vicepresidente del consiglio comunale - , a beneficio di tutti i cittadini, con un'attenzione particolare alle fasce sociali più fragili. Viene potenziato il ruolo fondamentale degli sportelli di servizio di prossimità socio-sanitaria, che dalla loro istituzione fungono da presidi sul territorio, intercettando i bisogni dei cittadini e aiutando a prevenire episodi di marginalità sociale".