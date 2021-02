Dalle ex scuole agli ex mercati, in Aula approvate due varianti per progetti di riqualificazione

Da una parte il bando internazioanale 'Reinventing cities', che prevede un piano di valorizzazione di una serie di immobili pubblici. Dall'altra il piano di riqualificazione di tre edifici scolastici, finalizzato alla realizzazione di alloggi per le famiglie in difficoltà abitativa. Ieri l'Assemblea capitolina ha approvato le due delibere di variante al piano regolatore.

Si tratta della tappa finale dell’iter che riguarda gli immobili selezionati dall’amministrazione e inseriti all’interno del piano di valorizzazione approvato precedentemente in Aula. In particolare, i compendi edilizi già oggetto del bando internazionale 'Reinventing Cities' (Ex Mercato di Torre Spaccata nel municipio VI, Ex Filanda nel municipio VII ed Ex Mira Lanza nel municipio XI), l’ambito della Stazione Tuscolana (municipio VII).

Coinvolti anche i compendi già oggetto di percorsi sperimentali di forme di abitare (ex asilo nido in via Tarso nel municipio VIII, ex sede dell’Istituto di istruzione superiore Don Calabria in via Cardinal Capranica nel municipio XIV). Gli altri spazi coinvolti sono: S.M.S. Villari (municipio IV), l’ex scuola Vertunni (municipio V), l’area di via Fortifiocca (municipio VII), l’istituto I.T. Hertz (municipio VII), SMS Leonori, gli Uffici Servizi Municipio XI.



"Abbiamo accettato la sfida di avviare procedure e programmi innovativi in grado di interpretare i bisogni dei cittadini, per governare le sfide che alle città pone la contemporaneità", dichiara l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori. "Stiamo proseguendo nel percorso che definisce le tappe per la rigenerazione degli immobili abbandonati del patrimonio capitolino. Abbiamo già individuato e avviato diverse strade per restituire questi luoghi ai cittadini e grazie a questo ulteriore passaggio definiamo in termini amministrativi il loro possibile utilizzo grazie a progetti virtuosi, di cui alcuni già in atto".



Aggiunge il presidente della Commissione Urbanistica Carlo Maria Chiossi: "Grazie al grande lavoro svolto dall'Assessorato all'Urbanistica e dall'Assessorato al Patrimonio è stata avviata una nuova fase nella governance della trasformazione urbana della città che passa dal confronto con i territori per ridisegnare gli spazi e i luoghi, nell'ottica della ricostruzione del tessuto sociale, del rilancio dei sistemi produttivi e dell'offerta di nuovi servizi e funzioni per la comunità".