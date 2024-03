Open bus, via libera alle nuove regole per l’accesso nelle aree della Ztl

Anche la giunta ha firmato il provvedimento che servirà a salvaguardare le strade del centro dall’invasione dei classici bus turistici scoperti. La delibera che approvava le nuove regole per gli Open bus era già stata approvata dall’assemblea capitolina, dopo una lunga gestazione, la scorsa estate. Mancava l’ultimo passaggio, il via libera definitivo che è arrivato con il voto favorevole della giunta Gualtieri. Ora che il provvedimento l’ha ottenuto può diventare attuativo e tradursi in un bando.

Le nuove regole

La novità più importante è quella che fissa in 55 il numero massimo di mezzi che possono circolare nelle strade soggette al controllo elettronico: sono quelle, in particolare della Ztl Vam e della Ztl Centro storico. Altra novità è quella che pone un paletto al numero degli spazi a disposizione per le fermate: un solo stallo potrà essere dedicato agli Open bus per ciascuno dei principali monumenti della Capitale. Inoltre viene vietata l'istituzione di capolinea all'interno della Ztl Bus "C" mentre, nelle restanti zone ricadenti nella Ztl Bus "B", viene consentita la realizzazione di non più di 6 impianti di capolinea.

“Per gestire i flussi turistici eccezionali di Roma servono regole chiare ed efficaci – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri – a partire dalla presenza degli open bus, che non devono intralciare il traffico, bensì rispettare spazi di sosta e limiti per la vendita dei biglietti. Con l’applicazione del regolamento che abbiano approvato l’anno scorso - ha proseguito - riduciamo gli accessi alla Ztl, il proliferare incontrollato di stalli e mettiamo a bando le autorizzazioni per gli operatori nel numero che riteniamo compatibile con le necessità della mobilità cittadina”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla mobilità Eugenio Patanè. “Si comincia a fare sul serio nella disciplina del fenomeno open bus a Roma e, dopo l’approvazione del nuovo Regolamento avvenuta 6 mesi fa, parte il bando per gli operatori e le regole per l’accesso in centro. Tutto – ha commentato Patanè - affiancato da una rigorosa disciplina che, pur salvaguardando l’esperienza maturata dagli attuali operatori si apre a nuove realtà, provvede a interdire la vendita itinerante dei biglietti, premia chi utilizza mezzi green e soprattutto riduce il numero degli operatori e quindi dei capolinea, in modo da ridurre gli ingorghi”.

Tre mesi di tempo per fare il bando

Per effetto del provvedimento appena approvato dalla giunta Gualtieri il dipartimento mobilità ha 90 giorni di tempo per selezionare, con un bando, gli operatori di linee gran turismo a cui assegnare le autorizzazioni per l'espletamento del servizio. Come previsto dal nuovo Regolamento, non potranno essere meno di 6 quelli autorizzati a circolare in città. Ma i mezzi con cui potranno coprire il servizio, complessivamente, non potrà superare i 55. Al Dipartimento il compito di accelerare i tempi se si vuole davvero evitare l'invasione delle strade del centro per il Giubileo. Resterà comunque in vigore negli anni successivi a salvaguardia di un territorio che, anche a prescindere dall'evento giubilare, deve fare i conti con un grande afflusso di turisti che amano girare la città a bordo di pullman scoperti.