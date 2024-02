Dipendenze, addio definitivo all'Agenzia. Roma cambia approccio

C'è voluto quasi un anno di lavoro, interlocuzioni, limature. Ma alla fine la delibera sulle dipendenze è approdata in aula Giulio Cesare e dopo 13 ordini del giorno e 43 emendamenti è stata approvata: "Per la prima volta si tratterà in maniera organica un tema complesso, è un giorno storico" commenta Nella Converti del Pd, promotrice dell'atto insieme a Erica Battaglia, Claudia Pappatà, Antonella Melito, Michela Cicculli, Tiziana Biolghini, Paolo Ciani e Giorgio Trabucco.

Una nuova task force sulle dipendenze

A febbraio 2023 è stata chiusa dopo 25 anni l'Agenzia capitolina per le tossicodipendenze. Dopo un periodo di inattività, i dipendenti verranno assorbiti dall'unità operativa istituita dalla delibera, interna al dipartimento politiche sociali di Roma Capitale. Con 26 voti favorevoli su 26 votanti l'aula ha quindi segnato un punto di svolta rispetto all'approccio della politica e dell'amministrazione in generale nei confronti delle dipendenze, tutte, non solo quelle da sostanze stupefacenti. La delibera, infatti, come aveva raccontato RomaToday a settembre 2023, include ludopatia, videogiochi, tabacco, internet.

Non solo droghe

Il provvedimento prende le mosse da indicazioni europee, recepite da Roma Capitale, basate su quattro punti chiave: prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale. Su queste azioni si costituisce un tavolo tecnico permanente interno al dipartimento che coinvolgerà i municipi, le Asl, gli enti del Terzo Settore e (novità assoluta) le associazioni di persone consumatrici di sostanze. "E' la prima delibera sulle dipendenze che tratta in maniera organica un tema così complesso - commenta Converti -, è una giornata storica per la nostra città. Qualche mese fa, dopo anni, siamo riusciti a chiudere l'Agenzia per le tossicodipendenze impegnandoci per la prima volta in un progetto politico: le dipendenze sono mutate, ci sono nuove sostanze e il ritorno di vecchie sostanze, come l'eroina, in molte zone della città e principalmente periferia, senza contare le dipendenze multiple. Con questo provvedimento, inoltre, superiamo l'approccio securitario che per troppi anni ha fallito".

"Basta repressione, bisogna mettere in luce e non nascondere"

Quindi "non si perseguita ma si punta a prendere in carico" specifica la consigliera dem "nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica e del riconoscimento dei diritti di cittadinanza di tutte e tutti". "Oggi (ieri, ndr) è l'inizio di un percorso, e sono fiera di poter essere qui per presentare questa delibera così importante per la città e i cittadini con cui Roma propone un modello alternativo alla repressione - le sue parole -: il nostro obiettivo sarà mettere in luce e non nascondere, porre al centro la persona e non marginalizzarla, governare e non punire".

"La delibera è frutto di un lavoro corale durato oltre un anno - la nota di tutto il gruppo del Pd capitolino -, per il quale ringraziamo la commissione Politiche Sociali e la sua presidente Nella Converti, le consigliere e i consiglieri, gli enti del terzo settore impegnati in questo campo, i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, i Municipi. Roma, una città che ascolta, include e sostiene la cura della persona".