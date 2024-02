Appio Claudio, terminata la sostituzione dei pini tagliati per il restyling del viale

Il restyling di viale Appio Claudio può dirsi ultimato. La strada, da cui prende il nome il quartiere del municipio VII, nel corso degli ultimi 3 anni è stato interessato da un profondo intervento di trasformazione.

Il restyling di viale Appio Claudio

Nel viale sono stati rifatti ed ampliati i marciapiedi ed abbattuti gli alberi che, con i relativi apparati radicali, avevano sconnesso il manto stradale. È stata introdotta una pista ciclabile, con lo scopo di ampliare la rete di percorsi a disposizione delle due ruote a pedale che, nel quartiere, era già presente su via Lemonia e viale Giulio Agricola. La profonda operazione di restyling non è stata immune da critiche. Oltre a quelle dettate da quanti hanno protestato per la riduzione di alcuni posti auto, ci sono stati anche cittadini che hanno aspramente contestato il taglio di tanti alberi. Tra loro c’è stato anche chi ha ricordato la longevità di questi alberi, ultracentenari, che con la loro presenza ricordavano un antico percorso sulla base del quale, poi, il quartiere sarebbe stato disegnato.

Le proteste per la "strage dei pini"

La perizia agronomica fornita all’amministrazione, sul finire del 2020, aveva evidenziato la presenza di “pini oggettivamente pericolosi” la cui “vulnerabilità è elevatissima” e con un “rischio di schianti e cedimenti improvvisi molto alto”. La decisione di procedere all’abbattimento è stata conseguente. Le motoseghe sono state messe in funzione durante la precedente consiliatura ma hanno terminato il proprio lavoro durante l’attuale. “Lo scorso anno, nel 2023, abbiamo provveduto ad effettuare gli ultimi tagli sul viale" ha confermato il presidente municipale Francesco Laddaga.

Sostituiti i pini tagliati

L’agronomo che aveva firmato la perizia del 2020, aveva dato un suggerimento all’amministrazione. Il consiglio era di sostituire i pini tagliati con “un nuovo doppio filare di alberi”. Qualche mese più tardi è entrato in vigora il regolamento sul verde e quello che era un semplice suggerimento è diventato, automaticamente, una prescrizione. “Il regolamento sul verde prevede che gli alberi abbattuti vengano sostituiti ed è quello che il Dipartimento ambiente si è premurato di fare – ha dichiarato il presidente Laddaga – noi come municipio abbiamo sollecitato la conclusione di quest’intervento. Non è l’unica piantumazione in corso, in questo momento, nel nostro territorio ma ha sicuramente un valore particolare dovuto al luogo, un viale d’accesso, lato Appia, del parco degli Acquedotti”.