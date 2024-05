Appia Nuova, la complanare è pericolosa: va messa in sicurezza

C’è una complanare dell’Appia Nuova che va resa più sicura. Si trova all’altezza dell’abitato di Tor Fiscale e si estende per circa quattrocento metri, fiancheggiando la consolare.

La storia della complanaree

“Un tempo sede dei tram della Stefer, è stata impiegata per anni come strada di servizio per gli autosaloni lì presenti – ha spiegato Claudio Lorenzini, il capogruppo municipale della lista civica Gualtieri – tra il 2015 ed il 2016 lì, però, sono state costruite anche delle palazzine” e quindi, la fruizione della strada, è decisamente aumentata. All’incremento dei passaggi sulla consolare, non hanno corrisposto interventi migliorativi della strada.

Perché la strada è pericolosa

Non c’è segnaletica di alcun tipo, né verticale né orizzontale, e quindi oltre a non essere definiti gli stalli dei parcheggi, mancano pure le indicazioni sul senso di marcia. Inoltre, ha fatto notare il consigliere municipale, “l’assenza d’illuminazione ha finito con l’esporre la complanare allo sversamento illegale di rifiuti” ha spiegato Lorenzini, primo firmatario di una risoluzione presentata in municipio. Tutto in quella complanare concorre a restituire un senso di abbandono. Una condizione che, l’arrivo di decine di famiglie, non ha contribuito a migliorare.

Anche sul piano della viabilità le decine di famiglie che ormai da quasi dieci anni abitano nella zona, lamentano un altro problema: l’impianto semaforico costringe gli automobilisti ad immettersi nel traffico di via Appia Nuova in un solo senso di marcia. “Il semaforo – ha testimoniato Lorenzini – non consente di andare verso il Raccordo Anulare e quindi i residenti si trovano costretti a percorrere due chilometri a ritroso, vero l’arco di Travertino, prima di poter fare inversione in direzione del raccordo”.

La richiesta votata in municipio

“Tutta la viabilità di Tor Fiscale va rivista e quella complanare non fa eccezione. Intanto però occorre intervenire installando un’adeguata segnaletica stradale, vanno reimpostate le tempistiche semaforiche e va chiesto al dipartimento CSIMU d’installare urgentemente un impianto d’illuminazione: quella complanare – ha concluso il consigliere – non può restare terra di nessuno”. Ed è per questo che l’atto, proposto dalla maggioranza del municipio VII, è passato in maniera trasversale.