"Le strade colonialiste vanno modificate": appello degli intellettuali a Gualtieri

A Roma ci sono più di 140 strade che ricordano l'epoca del colonialismo italiano. Da via dell'Amba Aradam a via Tripoli, da piazza Addis Abeba a largo Ascianghi caratterizzano la Capitale e, per ovvi motivi, la rendono la città con l'odonomastica coloniale più nutrita. Un fatto che negli ultimi tempi è stato messo nel mirino di un gruppo di intellettuali che ha preso "carta e penna" e scritto al sindaco Roberto Gualtieri chiedendo un cambiamento.

L'appello per chiedere una modifica alle targhe delle strade "coloniali"

Come si legge nell'appello "oggi é impossibile continuare a vedere statue, monumenti o vie intrise di storia coloniale in modo innocente, acritico - scrivono Silvano Falocco, Carlo Boumis, Emanuele Ertola,Tezeta Abraham e Marco Gisotti -. Un primo intervento ha portato il consiglio, il 4 agosto 2020, ad approvare una mozione per intitolare la fermata della metro C non all’Amba Aradam, luogo di una battaglia feroce che vide l’uccisione di migliaia di etiopi per mano dell'esercito e dell'aviazione italiana con l’uso di gas tossici, ma a Giorgio Marincola, partigiano nato in Somalia, legato al Partito d'Azione e ucciso in Val di Fiemme nel maggio del 1945. Un intervento provvidenziale ma che deve essere solo l’inizio di un lungo percorso di ripensamento sulla nostra città".

La mozione di Roma Futura verrà votata il 6 ottobre

Nessuna volontà di cancellare la Storia, di sostituire le targhe e metterne di altre. Ma in realtà di ricordarla con maggiore consapevolezza e fornendo a chi vive Roma - romani, non romani e turisti - informazioni più precise su cosa successe in quegli anni e in quei luoghi dell'Africa italiana. L'appello a giugno è diventato una mozione firmata in prima battuta dalla consigliera di Roma Futura Tiziana Biolghini, ma anche da altre consigliere e consiglieri di maggioranza. Se ne discuterà in assemblea il 6 ottobre.

"Nessuna reazione alla vittoria delle destre del 25 settembre"

"L'atto nasce da un dibattito che c'è stato in Città Metropolitana - racconta a RomaToday Biolghini, eletta anche nel parlamentino dell'ex Provincia - insieme a cittadini, storici e altre personalità e intellettuali. E' stata protocollata quasi 4 mesi fa, quindi chi sostiene che sia una reazione di qualche genere alla vittoria di Giorgia Meloni alle recenti elezioni sbaglia. Non vogliamo cancellare e sostituire, ma aggiungere alcune righe in ogni strada per spiegare ciò che è successo, quante persone sono morte in quelle battaglie, stragi e violenze. Dobbiamo poter camminare per Roma riconoscendo e conoscendo le vie e le piazze e vogliamo stimolare un dibattito vero sulla Storia".

Da Addis Abeba a Caia Zeret: gli eccidi italiani in Africa

La mozione cita alcune delle peggiori stragi consumate durante l'occupazione italiana in Africa, come quella di Addis Abeba tra il 19 e il 21 febbraio 1937 con oltre 20.000 morti, quella del monastero di Debre Libanos tra il 21 e il 29 maggio dello stesso anno (oltre 2.000 persone), la strage di Caia Zeret due anni dopo, con uso di gas tossici nella grotta Amazegna Washa da parte della Divisione Granatieri di Savoia con complessivi 2.000 morti, inclusi i fucilati.

E proprio per ravvivare il ricordo di questi eccidi, nella mozione della maggioranza di centrosinistra si chiede anche l'istituzione di una "Giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano" da celebrare il 19 febbraio.