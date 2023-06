Strade sicure, l’appello al sindaco: “Servono gli attraversamenti pedonali rialzati”

Ridurre del 20% gli incidenti mortali, nei prossimi tre anni, per arrivare a dimezzarli entro il 2033. E’ questo l’obiettivo che si è posta l’amministrazione cittadina. Fanno discutere però alcune scelte strategiche mediante le quali, il Comune , intende diminuire la percentuale degli investimenti pedonali. Le scelte, secondo Roma30, Roma fa schifo e Movimento diritto dei pedoni, andrebbero infatti riviste.

Gli investimenti per gli attraversamenti luminosi

“Il Campidoglio ha comunicato recentemente che spenderà 10 milioni di euro suddivisi in 5,3 milioni per la realizzazione di 270 attraversamenti pedonali luminosi sulla grande viabilità e 4,7 milioni per le strade dei municipi. Da questi dati pubblicati abbiamo dedotto che per illuminare un attraversamento pedonale si spenderanno circa 20.000€” si legge nell’appello rivolto all’attenzione del primo cittadino.

Meglio investire su attraversamenti rialzati

Per Roma30, Roma fa schifo e Movimento diritto dei pedoni l’investimento previsto non è utile al raggiungimento dello scopo. Perché “se è vero che il 50% dei pedoni viene oggi ucciso sulle strisce pedonali, non è illuminandole che si mettono in sicurezza i pedoni”. Molti incidenti avvengono alla luce del giorno e sono causati dall’alta velocità.“Non basta vedere un pedone se si corre a 70-80 km/h in città, perchè spesso non c’è modo di evitarlo a causa dell’inerzia dei veicoli, che oggi sono sempre più pesanti. Vanno rallentati i veicoli con ogni strumento possibile” a partire dai “rialzi stradali” che rappresentano “un sistema rivelatosi molto efficace in tante città italiane”.

Attraversamenti come quelli auspicati, a Roma, sono già stati implementati ad esempio, di esempio in via Mario Lucio Perpetuo, al Quadraro. Lì è presente un’area verde molto frequentata, il parco Niccolò Blois, in cui insistono uno spazio ludico, un’area cani ed un giardino. La strada che fiancheggia il parco è un lungo rettilineo sul quale è facile far aumentare i giri del motore. La sistemazione di due attraversamenti rialzati, in quel caso, ha reso più sicuro l’accesso al polmone verde dai tanti residenti che lo frequentano.

Più economici ed efficaci

“Il rallentamento della velocità si raggiunge efficacemente con il ridisegno delle strade; con il ‘traffic calming’, già adottato con successo in tante città del Nord Europa. Con fondi limitati e velocemente, a Roma, possiamo avere attraversamenti pedonali rialzati, sia per rallentare i veicoli a velocità meno pericolose, sia per rendere più visibile chi attraversa. Gli attraversamenti pedonali rialzati – hanno sottolineato le tre realtà firmatarie dell’appello – costano circa 5.000€ l’uno, pertanto con i fondi per realizzare un solo attraversamento luminoso, si possono realizzare quattro attraversamenti pedonali rialzati”.

La sicurezza pedonale fuori le scuole

Da dove partire? “Iniziamo con il proteggere gli studenti presso le scuole, realizzando attraversamenti pedonali rialzati davanti a tutte le scuole della Capitale, per poi passare al resto della città” anche in questo caso, gli esempi virtuosi non mancano, visto che in passato attraversamenti rialzati erano stati già realizzati a ridosso dei plessi scolastici, soprattutto nei quartieri più periferici della città. Si tratta d'investire su un modello che, a macchia di leopardo, è già stato sperimentato nella Capitale.