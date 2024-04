Montesacro "Il mio appello alla mobilitazione popolare in difesa del Brancaleone" Luca Blasi, assessore alla cultura del municipio III, rilancia la mobilitazione popolare per il centro sociale di via Levanna

Il 5 aprile tante persone scenderanno in piazza per sostenere e difendere il centro sociale Brancaleone. Il Branca rischia di chiudere perché un impasse amministrativo non riesce a risolvere alcune delle difficoltà burocratiche che spazi come questo, con un'attività trentennale, per forza di cose porta con sé.

Scrivo questa lettera come Assessore alla Cultura del Municipio Roma III proprio perché se lo sono diventato è grazie a spazi come il Brancaleone, dove sono cresciuto, mi sono formato, mi sono soprattutto salvato dalle passioni tristi e dalla solitudine.

Salvato: non mi viene altro termine migliore per descrivere la gratitudine e l'amore che provo per gli spazi liberati, per il ruolo che hanno svolto nella città (e nella mia vita). La città, sì. La città purtroppo si è sviluppata su una costante: l'incontro tra speculazione fondiaria e rendita immobiliare. Tradotto vuol dire che nessuno di quelli che hanno progettato e costruito strade e palazzi, lo hanno fatto pensando "come renderò più felici le persone che qui nasceranno e vivranno?".

La domanda principale è sempre stata un'altra: "Come estraggo il massimo valore economico al minor costo?". E via così. Così sono nati i "non luoghi": distese di case senza piazze, senza spazi, quartieri senza servizi, senza centri di aggregazione ma solo locali dove "puoi stare, se puoi pagare". Abbiamo così costruito quartieri dove la piazza è il centro commerciale, dove il cuore è il consumo, non la gente.

C'è stata una resistenza a tutto questo: migliaia di giovanissimi a cavallo degli anni Novanta hanno preso ciò che pubblico e privato sprecavano, lasciandolo abbandonato, per dargli nuova vita. Il Brancaleone nasce dentro questa onda, piena di limiti, ma genuina, costruttiva, desiderante.

Sapete a Roma cosa ne è stato di tutti gli spazi occupati e poi sgomberati? Nulla. Nemmeno uno è tornato a svolgere un'attività. Sono là, elementi tristi a comporre un gigantesco cimitero degli elefanti che attraversa tutta la metropoli. Basterebbe questo a suggerire che sgomberare e sequestrare non serve a niente, o meglio serve a far avanzare quel Nulla che distruggerà Fantàsia e tutta la sua bellezza.

Il Brancaleone oggi è la casa dei collettivi studenteschi di zona, ci vivono i progetti culinari dell'associazione SuperAbile, si registrano e si creano le puntate di PirateRadio dei ragazzi della cooperativa IdeaPrisma, c'è una sala prove, c'è la sede dell'Anpi, ci si riunisce Libera, c'è un gruppo d'acquisto di prodotti biologici, c'è una sala polifunzionale dove chiunque può costruire cultura, partecipazione, riflessione, dibattito. C'è vita.

Il III Municipio ha usato tante volte il Brancaleone, giustamente, per supplire alla carenza di spazi culturali che c'è nel nostro territorio, a fronte di tanto spreco e abbandono. La Giunta Marchionne sta lavorando approvando progetti, investendo risorse, sperimentando: alla fine di questa legislatura il Municipio sarà dotato di un'ossatura culturale molto più forte, soprattutto nella periferia estrema. Nasceranno Centri di aggregazione giovanile, nuove piazze, centri sportivi, teatri, rinnoveremo spazi già esistenti migliorandone struttura ed efficacia.

Ma ad oggi questo spazio non lo possiamo perdere, perché dopo ci sarebbe il Nulla. Non sono ingenuo: conosco perfettamente le difficoltà amministrative che abbiamo di fronte, e conosco tutte le sfida che la gestione di un patrimonio, come quello del Comune di Roma, presenta. È una sfida enorme che eredita tanti anni di non-gestione e malagestione. Ma so anche che nella vita, come in politica, è la volontà forte e determinata che cambia il corso delle cose.



*Assessore alla cultura e alle politiche abitative del III municipio