Dai municipi un grido d'allarme: "Più poteri e meno burocrazia o siamo bloccati"

"A Roma voi presidenti non riuscite ad avere un budget, perciò la vostra gestione quotidiana è difficile: c'è bisogno di un bilancio autonomo, dovete avere responsabilità". L'archistar Massimiliano Fuksas tende una mano ai minisindaci romani e loro colgono l'occasione per afferrarla e chiedere maggiore autonomia, più potere decisionale, risorse e una collaborazione con figure professionali per ripensare i territori e renderli più vivibili, coerentemente con uno dei cavalli di battaglia del sindaco Roberto Gualtieri in campagna elettorale: la città dei 15 minuti.

Lo scambio di idee è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno, durante il Festival dell'Architettura in corso dall'11 giugno. Una giornata di ascolto delle esigenze dei presidenti di municipio: "E' necessario che tutto ciò che accade nel territorio che governiamo diventi di nostra competenza" sostiene Daniele Torquati, alla guida del XV, concetto ricalcato da Sabrina Giuseppetti per il XIII: "Le circoscrizioni (ormai ex, ndr) devono essere considerate tutte centrali".

Centrale anche il tema del recupero degli spazi: "Ci sono opere che sono vecchie ancora prima di essere costruite - spiega Francesco Laddaga, presidente VII - . È fondamentale avere un supporto anche per recuperare gli spazi abbandonati che i cittadini potrebbero sfruttare". Questioni affrontate anche il 30 maggio durante gli Stati Generali del Patrimonio, quando l'assessore Tobia Zevi ha annunciato la volontà di trasformare 15 spazi abbandonati in altrettanti hub del talento, uno in ogni municipio.

Va a gamba tesa sulla burocrazia la minisindaco del XIII, Sabrina Giuseppetti: "Facciamo fatica a progettare - accusa - la macchina amministrativa si inceppa e il supporto di professionalità competenti aiuterebbe a dare concretezza". Per questo, secondo Paolo Emilio Marchionne del III "dobbiamo cogliere l'occasione di collaborare con l'ordine degli architetti per ridisegnare pezzi di città".

Non è secondario, come premesso, il tema della vivibilità e della prossimità dei servizi: "Quindici minuti significa che le persone devono avere tutto ciò che serve a portata di mano - sottolinea Titti Di Salvo del IX - servizi tradizionali, sport, salute e socialità". Ma per far funzionare al meglio la macchina amministrativa, aggiunge Amedeo Ciaccheri presidente dell'VIII "abbiamo un'esigenza molto materiale che è quella di poter contare su un investimento nelle risorse umane".