Il “Dopo di noi” nell’appartamento confiscato: prende quota il progetto del municipio

All’ottavo piano d’uno dei quartieri più popolosi di Roma, c’è un appartamento che il municipio VII, aveva richiesto. E’ tra quelli che fanno parte del patrimonio confiscato alle realtà criminali. Ed ora è a disposizione dell’ente di prossimità che potrà contribuire a rilanciarlo.

Una casa in ricerca di riscatto

“Si tratta di un appartamento composto da quattro locali più un garage e si trova in viale Antonio Ciamarra, a Cinecittà Est – ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga – lo scorso venerdì lo abbiamo ricevuto dall’agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, insieme all’assessorato capitolino al patrimonio di Tobia Zevi. Lo vogliamo mettere a disposizione di un progetto che serve a tutelare le persone con disabilità, quando vengono a mancare i loro genitori” ha spiegato il minisindaco.

Un appartamento per il Dopo di noi

L’appartamento era stato richiesto lo scorso novembre, insieme ad un locale in via Ruggero Jacobbi, dalle parti di Tor di Mezzavia. “Per quanto riguarda l’appartamento, ora che abbiamo ottenuto l’assegnazione, possiamo lavorare alla stesura del progetto ispirato alla legge sul ‘Dopo di noi’. Sarà anche un modo, come ho avuto modo di dire in passato, di riscattarlo, mettendolo a servizio della comunità”.

L'ex covo dei neofascisti

C’è anche un altro bene che è in attesa di riscatto. Si trova nello stesso quartiere dell’appartamento di viale Ciamarra, quindi a Cinecittà est. E’ però un locale commerciale, ubicato in via Marco Dino Rossi 37/A, che per decenni è stato utilizzato, impropriamente, da una formazione neofascista. E’ stato sgomberato lo scorso novembre, dopo un’inchiesta di Dossier.

Il futuro del bene sequestrato

“Per quello – ha spiegato Laddaga – abbiamo pensato una finalità diversa. Puntiamo a realizzarvi uno spazio coworking ed un’aula studio, perché nel nostro territorio abbiamo carenza di locali con queste finalità”. La richiesta è nota, l’esigenza anche. L'assessorato al patrimonio aveva sottolineato l'intenzione di volerne fare uno spazi con servizi sociali e culturali. Prima però bisogna ottenere l’assegnazione dall’agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.