Appartamenti confiscati alla mafie, il municipio ha deciso: saranno dedicati al "Dopo di noi"

Uno è in via Bobbio, nella zona dell’Appio Tuscolano. L’altro si trova in via Ciamarra, nel quartiere di Cinecittà Est. Sono questi gli appartamenti, confiscati alla criminalità organizzata, su cui il municipio VII ha deciso di puntare per realizzare spazi dedicati al progetto “Dopo di noi”.

Gli immobili confiscati a servizio del territorio

Questa iniziativa ci rende doppiamente soddisfatti – ha commentato il minisindaco Francesco Laddaga – perché ci consente di realizzare un obiettivo dichiarato durante la campagna elettorale e cioè di ampliare l’offerta di servizi a disposizione delle persone con disabilità. E parliamo di servizi che, nel caso del “Dopo di noi” sono assolutamente necessari e finora carenti. Ci soddisfa doppiamente perché riusciremo a farlo grazie al contributo garantito dall’Asilo di Savoia e, quindi, senza costi né per l’amministrazione cittadina né municipale.

La legge sul "Dopo di noi"

Introdotta nel nostro ordinamento solo nel 2016, la legge 112, quella che fissa gli obiettivi del dopo di noi, stabilisce specifiche tutele alle persone con grave disabilità quando vengono loro a mancare i famigliari. Grazie a questa legge, nota come “Dopo di noi”, si cerca di garantire l’autonomia e l’indipendenza di quanti, non avendo più i genitori che si possano prendere cura di loro, necessitano di vivere in contesti il più possibile simili a quello famigliare. Gli appartamenti confiscati alla criminalità organizzata assolveranno a questa funzione.

Il contributo di Asilo Savoia

“Abbiamo intercettato il progetto dell’APS Asilo Savoia che, attraverso fondi del PNRR, potrà ristrutturare questi due immobili, rendendoli adeguati ai futuri inquilini. Si tratta quindi di abbattere le barriere architettoniche, andando ad intervenire dalle dimensioni delle porte – ha spiegato il minisindaco – alle conformazione dei bagni”. Senza costi diretti per le amministrazioni locali in quanto, gli interventi, rientrano nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza.

I progetti per l'autonomia delle persone con disabilità

L’Azienda pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia lo scorso 13 ottobre ha sottoscritto un accordo con il dipartimento politiche sociali di Roma Capitale per la realizzazione di 30 progetti sul territorio cittadino, destinati a “percorsi di autonomia per persone con disabilità”. Il municipio VII, mettendo a disposizione i due appartamenti confiscati, consentirà di consentirne la ristrutturazione ed il successivo avvio dei progetti legati alla legge 112/2016.