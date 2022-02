Una sola App per la mobilità: Roma si aggiudica il bando per avviare il progetto

Spostarsi in città con un solo click. I romani non dovranno più scaricare diverse app ed incrociale, per scegliere la modalità di trasporto più congeniale al loro viaggio. Il comune ha infatti ottenuto le risorse per creare un’unica piattaforma, la Maas (Mobility as a service), in cui sono riportate tutte le opzioni possibili.

Fondi del Pnrr

“Grazie alla vittoria del bando MaaS4Italy - spiega Patanè - la nostra città riceverà un finanziamento di 2,5 milioni di euro per un progetto pilota di servizi MaaS, che porteranno ad una vera e propria rivoluzione del concetto di mobilità” ha dichiarato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè. “A questo finanziamento, si aggiungono un massimo di 800.000 euro per ognuna delle città leader, utili alla digitalizzazione del trasporto pubblico locale e ad una condivisione di dati di mobilità a livello nazionale”.

Il primo passo per il finanziamento

In previsione della richiesta dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinati al Maas4Italy, già alla fine di dicembre l’amministrazione capitolina aveva dato mandato a Roma servizi per la mobilità ed al dipartimento competente di sottoscrivere accordi con gli operatori del trasporto pubblico e privato: taxi, ncc, mezzi in sharing, linee ferroviarie e metropolitane, Atac e Tpl. Contestualmente la Capitale ha partecipato al bando nazionale ed è stata premiata: Roma sarà una delle tre città destinate a ricevere il finanziamento.

Come funziona la piattaforma

“Il sistema MaaS integra diversi servizi di trasporto, pubblici e privati, accessibili attraverso un unico canale digitale in grado di abilitare diverse funzionalità” ha spiegato Patanè. Significa che sarà possibile ottenere le informazioni sulle opzioni disponibili, e non solo. Per soddisfare al massimo le esigenze di spostamento, il sistema prevede infatti anche la possibilità di effettuare “la prenotazione ed il pagamento unificato dei servizi” fanno sapere dal Campidoglio.

Una sfida per la città con il record di auto private

Per l’amministrazione capitolina, la vittoria del bando consente di mettere “un tassello strategico fondamentale per accrescere la sostenibilità e migliorare la mobilità cittadina nei prossimi anni”. Un obiettivo ambizioso, nella città che è la capitale dei monopattini in sharing e che, contestualmente, detiene il record nazionale per il numero di auto pro capite (629 su 1000 abitanti). Tempi per mettere in funzione questa piattaforma integrata? Dall’assessorato hanno previsto si possa realizzare “in poco più di un anno”.