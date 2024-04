Un’App per mappare le barriere architettoniche: via libera del Campidoglio

Mappare le strade dove sono presenti le barriere architettoniche, al fine di individuare i percorsi più adatti alle persone che hanno difficoltà di deambulazione. È questa la richiesta che è stata portata in Assemblea capitolina ricevendo l’approvazione della totalità dei presenti in aula.

Una sperimentazione già avviata

“In altre città italiane già esistono percorsi certificati, adatti alle persone non deambulanti o con difficoltà motoria” si legge nel provvedimento approvato in aula Giulio Cesare. E d’altra parte anche a Roma è stato avviato un esperimento. Il 13 aprile l’associazione Cuore Digitale, che da anni sostiene numerose start-up che applicano l'innovazione tecnologica ad attività sociali, insieme ad altre realtà ha promosso una sperimentazione. In quell’occasione sono infatti state mappate le barriere architettoniche lungo il percorso che va dalla basilica di Santa Maria Maggiore al Colosseo, ricorrendo ad un’applicazione che gli utenti hanno potuto gratuitamente scaricare.

Un'app per individuare le barriere architettoniche

La mozione portata in Aula Giulio Cesare prende spunto dall’esperimento appena condotto, per dimostrare che la tecnologia, oggi, già consentirebbe di conoscere con esatte quali siano le barriere presenti in un percorso. E questo potrebbero mostrarsi particolarmente utile per un appuntamento, come quello giubilare, che sicuramente porterà in città tantissime persone anziane o con difficoltà motorie. “L’atto impegna il Sindaco, anche in qualità di Commissario straordinario, e la Giunta ad attivarsi affinché Roma Capitale si doti nel più breve tempo possibile di un'applicazione supportabile da tutti i principali sistemi operativi dei dispositivi mobili” ha premesso Francesca Barbato, prima firmataria della proposta.

Una città da rendere più inclusiva

Quest’app dovrebbe quindi “favorire la mappatura dei principali luoghi e percorsi giubilari e turistici per persone con difficoltà motoria”. D’altra parte, ha fatto notare Barbato, un’applicazione di questo genere, “rilevando la presenza di barriere” ha un duplice vantaggio: da una parte diventare lo strumento sia per individuare percorsi “barrier free”, di cui dare pubblicità sul portale istituzionale; dall’altra può servire all’amministrazione per intervenire in maniera puntuale, eliminando quegli ostacoli, dai marciapiedi agli scalini, che impediscono la piena fruizione della Capitale anche alle persone con diversa abilità.