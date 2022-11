Progetto MaaS, l'App per spostarsi in città con un click. Pronti i bandi per gli operatori

Una sola app che integra tutti i servizi di mobilità disponibili a Roma e permette agli utenti del servizio pubblico di scegliere il percorso migliore in base alle proprie esigenze. E' MaaS, "Mobility as a Service", un progetto che la Capitale ha sposato a dicembre 2021 e per il quale ha vinto un bando a febbraio 2022. Adesso la giunta ha approvato una delibera che incarica il dipartimento mobilità di individuare operatori che sviluppino l'iniziativa.

MaaS è un concetto globale di mobilità, come si legge sul sito del dipartimento governativo per la trasformazione digitale, che prevede "l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili grazie ad un unico canale digitale". Non bisognerà più incrociare le informazioni di siti e app differenti, ma attraverso “piattaforme digitali di intermediazione”, si potranno combinare varie funzionalità ricevendo indietro diverse alternative di viaggio: trasporto pubblico, car sharing, bike sharing, taxi.

Eugenio Patanè, assessore alla mobilità e ai trasporti della Capitale, ha annunciato che il dipartimento mobilità dovrà pubblicare dei bandi per reperire chi svilupperà e promuoverà il progetto MaaS a Roma. “Nella stessa delibera – aggiunge l'assessore – è stato approvato lo schema di protocollo di intesa con la Regione Lazio finalizzato alla collaborazione nel progetto 'MaaS4Italy', che mira a promuovere la condivisione dei dati, la riutilizzabilità e l’interoperabilità dei sistemi di trasporto a partire dalle grandi città metropolitane”. "Iniziamo a costruire il mercato dei MaaS Operator che, oltre ad Atac, svilupperanno il MaaS nella Capitale - specifica Patanè -. È un altro passaggio importante per dare concretezza alla Mobility As a Service, che rappresenta per la nostra amministrazione un tassello strategico fondamentale per accrescere la sostenibilità e migliorare la mobilità cittadina attraverso l’innovazione tecnologica".