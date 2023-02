Il Campidoglio lancia EcoGive: la App che misura le azioni green ed aiuta i Paesi in difficoltà

Lottare contro il cambiamento climatico, promuovere un’istruzione di qualità e sconfiggere la fame. Sono questi tre obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite che trovano una traduzione concreta nell’app EcoGive, appena presentata in Campidoglio.

L'App che promuove gli "atti verdi"

L’app consente di misurare il contributo che ciascun utente che vi si registra riesce a realizzare in cinque differenti aree tematiche. Si va dalla riduzione allo spreco alimentare al riuso e riciclo dei rifiuti, ma sono contemplate iniziativa anche per risparmiare energia elettrica, acqua e gas. Ciascun iscritto, solitamente gruppi scolastici, ma anche singoli cittadini, fissano degli obiettivi da raggiungere. Decidono cioè quali sono gli “atti verdi” su cui misurarsi, al fine di compierne almeno 200 per ogni anno scolastico.

Il tracciamento dei consumi

Il tracciamento dei propri consumi, con atti ad esempio che vanno dallo spegnere le luci non necessarie, al riutilizzo dell’acqua con cui si è cucinata la pasta o si sono lavate le verdure, consente di accumulare punteggio. Gli atti di risparmio energetico vengono poi trasformati in sostegno concreto a favore delle popolazioni dei Paesi più in difficoltà per eventi avversi legati al cambiamento climatico. Consentono, grazie a donazioni fatte da genitori, conoscenti e sponsor, di realizzare delle azioni solidali. Il progetto funziona perché è riuscito ad attivare una rete che coinvolge 12 nazioni in quattro continenti. L’Italia è l’unica in Europa a sostenerla.

A sostegno dei paesi colpiti dai cambiamenti climatici

Tra i progetti di solidarietà scelti dalle classi, che in genere coinvolgono scuole e ragazzi locali, vi sono la realizzazione di un orto sociale a Nairobi, la piantumazione di alberi in un quartiere alla periferia di Mumbai e la promozione di vivai nella Carice (Haiti). Nell’anno scolastico 2021-2022 sono state coinvolte 50 scuole e raggiunti più di 10mila studenti. Ma il trend è in crescita e il lancio del Campidoglio della App, dovrebbe offrire un contributo in tal senso.

L'app che rafforza i comportamenti virtuosi

“Siamo convinti che EcoGive possa essere un formidabile moltiplicatore di buone pratiche con una funzione importante di sensibilizzazione, soprattutto a partire dalle generazioni dei nativi digitali” ha commentato l’assessora all’ambiente ed ai rifiuti Sabrina Alfonsi. Per l’ex minisindaca del municipio I, l’app rappresenta “uno strumento che rafforza il ruolo fondamentale dei comportamenti virtuosi individuali anche nelle azioni di contrasto all’emergenza climatica. I concreti interventi di sostegno a favore dei Paesi più svantaggiati che il progetto prevede aggiungono un prezioso elemento educativo ai valori della solidarietà e dell’inclusione”.

Il sostegno di Roma rilancia il progetto

Soddisfazione è stata espressa anche da Giovanni Battista Andreozzi, il diretto del dipartimento scienze della Terra della Sapienza “Ora siamo felici che questo progetto abbia spiccato il volo estendendo la propria azione in tutta la città di Roma oltre che a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso una App innovativa, giovani e adulti alla salvaguardia della Terra” ha commentato il direttore. L’università “ha dato entusiasticamente il suo contributo allo sviluppo dell’App per quanto concerne il calcolo del risparmio energetico connesso a ogni azione virtuosa” ha spiegato il numero uno del dipartimento universitario.