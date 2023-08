PalaTiziano, ecco il nuovo tempio dello sport della Capitale

Countdown finale per la riapertura del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Dopo oltre sette anni di attesa l’impianto sportivo riaprirà grazie agli interventi non stop di collaborazione fra il municipio II, i dipartimenti dello sport e del Comune.

Tanti sono stati i lavori (mancano ancora gli ultimi ritocchi come la tinteggiatura e il cambio di alcuni infissi) di riammodernamento della struttura che avrà una nuova pelle dentro e fuori. Infatti all’interno saranno presenti nuovi tabelloni, nuovi spogliatoi, nuovi canestri e installato già il parquet completamente rinnovato. L’impianto sarà attrezzato e accessibile a tutti anche ai ragazzi e alle ragazze con disabilità. All’esterno invece c’è stata la manutenzione delle aree verdi attorno all’area giochi e al Palazzetto.

La Capitale avrà così nuovamente un suo tempio dello sport e le squadre sportive capitoline non saranno costrette a giocare in trasferta come a Frosinone o a Rieti Ad annunciare la prossima riapertura del Palazzetto di Viale Tiziano l’assessore Alessandro Onorato sui social. Questo il suo messaggio: “Il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano sta per riprendere vita. I lavori sono quasi conclusi. Dopo un’attesa di 7 anni, a ottobre il tempio della pallavolo, del basket e degli sport da contatto riaprirà. Una sfida difficile che stiamo per vincere”.