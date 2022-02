"Non sono contro il sindaco ma avevo chiesto un confronto sul biodigestore e non c'è stato"

Con Gualtieri condivide "tutto quello che abbiamo concordato nel programma". Ma non ci sta a passare per il consigliere dissidente. "Qui si confonde il semplice dissentire su un argomento rispetto a mille altri che sono sul tavolo come se uno fosse contro il sindaco. Io ho solo sollevato la questione che riguarda la Valle Galeria". Antonio Stampete si difende e chiarisce ulteriormente la sua posizione. Eletto nella lista del Partito democratico, esponente della corrente AreaDem facente capo al ministro Dario Franceschini, nelle scorse settimane ha manifestato la sua contrarietà alla realizzazione di un biodigestore a Casal Selce, quartiere del municipio XIII al confine nord con la Valle Galeria. Lo ha fatto anche davanti al sindaco durante una seduta della commissione speciale per la gestione dei fondi del Pnrr. Una battaglia lecita quella per la Valle Galeria, spiega a RomaToday, alla luce di quelle che sono state "le promesse fatte dal centrosinistra".

Consigliere, era presente alla riunione di maggioranza al Divino Amore con Gualtieri?

Sono stato la prima ora, ho sentito l'intervento del sindaco, poi sono dovuto andare via per un impegno familiare.

Che idea si è fatto di quel poco che ha potuto sentire?

Io condivido tutto quello che abbiamo concordato con il sindaco nel programma elettorale.

Tranne il biodigestore a Casal Selce...

Sì ma questo non vuole dire essere contro il sindaco. Ho sollevato il tema della Valle Galeria, dissentendo quindi su un singolo argomento. Ed è una questione più politica che tecnica.

Cioè?

L'impianto può essere sostenibile sì, ma avevamo preso l'impegno come centrosinistra di non realizzare più niente in questa zona. Così stiamo proseguendo come Raggi dopo averla contestata. Piuttosto ho suggerito di dislocare gli impianti su tutti i municipi perseguendo la linea dell'autonomia dei territori, e del decentramento, anche in tema di rifiuti. Che poi è quello che abbiamo avviato con le Ama di municipio.

Intende dire, pensando ai biodigestori, piccoli impianti per il compostaggio in ogni municipio?

Sì, intendo dire non fare un impianto di grandi dimensioni che in un solo territorio serva le esigenze di tutti gli altri o quasi.

La settimana scorsa ha fatto un comunicato stampa dove ha ufficializzato la sua posizione. La stessa nota è stata firmata anche dai consiglieri Svetlana Celli e Andrea Alemanni che poi però hanno rettificato e plaudito al piano Gualtieri, ritrattando di fatto quanto dichiarato. Cosa è successo?

È passato che io abbia fatto il comunicato convincendo poi gli altri a firmarlo, ma non è andata così.

E come è andata?

Preferisco non parlarne, la questione è chiusa.

Tornando al biodigestore, la scelta è presa. Gualtieri lo ha detto e fatto capire in più occasioni.

Sì, è presa, lo sappiamo. Avevo chiesto che ci fosse un approfondimento maggiore e si riuscisse a essere meno invasivi possibile nelle scelte dei territori, ci sono zone solo per fare un esempio che non hanno, vedi Casal Selce, la struttura viaria per sostenere l'avanti-indietro dei camion con i rifiuti. Avevo chiesto di fermarci e ragionare insieme. Non è stato fatto.

E ora?

Domani il municipio si esprime con una mozione contraria, vediamo poi nella prossima fase come gestire la situazione. Si fa sempre in tempo a tornare indietro. Noi continuiamo a essere contrari.

Sì aspettava che il sindaco tirasse dritto sulla questione?

Sì, me lo aspettavo, anche perché i tempi per la presentazione dei progetti è molto ristretto.