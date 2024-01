Caso Migliardi, il direttore del personale è in uscita da Ama. Opposizioni contro il presidente Pace

Il direttore del personale di Ama Antonio Migliardi si prepara a lasciare il posto. Come anticipato ieri da un articolo di RomaToday Dossier, l'addio segue il caos scoppiato intorno alla sua nomina. Antonio Migliardi, 66 anni, è stato incaricato dal presidente Daniele Pace, a ottobre 2022, di gestire le risorse umane dell'azienda dei rifiuti.

Nulla di strano, se non fosse che il ruolo di vertice è stato assegnato senza né un bando di gara né una procedura di interpello interna, come prevederebbe la normativa. Migliardi è stato infatti distaccato da Invitalia, partecipata del ministero dell'Economia, tramite un protocollo d'intesa siglato dalle due società pubbliche. Il trasferimento è però avvenuto quando lo stesso era collaboratore della partecipata, in pensione anticipata da agosto 2021. Il tutto con un compenso di 225mila euro, più alto di quello del direttore generale e vicino al tetto massimo previsto dalla legge di 250mila.

La denuncia a Corte dei Conti e Procura

I punti oscuri della nomina, tutti da chiarire, sono confluiti in una denuncia presentata da Ugl a Corte dei Conti e Procura. E ancora prima in un esposto sempre alla Corte dei Conti del consigliere capitolino della lista Noi Moderati-Forza Italia Marco Di Stefano e in alcuni rilievi fatti a mezzo stampa dalla Cgil. Un caso che sta facendo tremare i vertici di via Calderon de la Barca e, secondo quanto ricostruito da RomaToday, che avrebbe spinto Migliardi a comunicare il passo indietro di sua spontanea volontà per timore di ripercussioni. Il rischio, se l'iter di incarico dovesse essere considerato illegittimo dalla magistratura, è che tutti gli atti firmato da Migliardi si rivelino nulli.

Sulla questione era intervenuta chiedendo chiarezza, tramite una nota stampa diffusa lo scorso novembre, anche la Cgil. "Ora diventa ancora più forte la preoccupazione rispetto la validità degli atti firmati da Migliardi in qualità di capo del personale". E ancora: "Ci aspettiamo che sull'individuazione del nuovo capo personale il socio unico, come già avvenuto, seppur tardivamente, sul cambio del dg, prosegua l'impegno verso il cambio di passo di cui Ama ha bisogno per migliorare la qualità del lavoro e del servizio, a partire da un vero piano industriale e d'investimenti e una valorizzazione del personale che sia chiara e trasparente".

L'ondata di polemiche

Intanto il caso sta sollevando pesanti polemiche anche tra le forze di opposizione che chiedono chiarezza. "Ama fa sapere solo ora che Antonio Migliardi, capo del personale, lascia l’incarico: ma accade solo dopo la denuncia dell’Ugl sostenuta dalla Lega, e dopo mesi che abbiamo chiesto riscontro sulla vicenda, con accesso agli atti e domande puntuali, ma evase solo con risposte vaghe e incomplete" commenta il consigliere leghista del Campidoglio Fabrizio Santori. "Il presidente Pace è stato preso con le mani nella marmellata: se ci sarà una condanna, che fine faranno gli atti firmati da un pensionato super stipendiato a 225.000 euro anno, che però non ne aveva i poteri? Probabilmente saranno tutti invalidati".

"Anche Pace si dimetta"

"Le dimissioni del capo del personale di Ama potrebbero essere la risposta del perché il presidente Pace, abbia volutamente disertato da novembre ad oggi tre convocazioni in commissione Trasparenza dove era stato chiamato per dare chiarimenti proprio sulla gestione del personale" dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasparenza Federico Rocca. "Alla luce dei fatti è lecito immaginare che il presidente Pace avesse qualche difficoltà a spiegarci il conferimento di alcuni incarichi del tutto inspiegabili" . Poi la richiesta, anche a Pace, di un passo indietro: "Anche a lui chiediamo un gesto di responsabilità presentando il prima possibile le proprie dimissioni per aver nominato un capo del personale che è stato al suo posto in maniera illegittima a spese dei cittadini romani".

Stessi toni dai consiglieri di M5s e lista civica Raggi. "Stiamo parlando di un'assunzione - che a norma di regolamenti non è neanche tale - che risale a ottobre 2022, fatta a seguito di un accordo tra Ama e Invitalia non solo senza rispettare bandi e procedure trasparenti, ma tramite una semplice telefonata ad amici: il tutto per chiamare una persona che era in pensione già da un anno. Di gratuità nemmeno a parlarne ovviamente, perché i compensi per questo collaboratore sono stati moltiplicati. Quando inizieremo a capire che i soldi pubblici sono il frutto delle nostre tasse?".