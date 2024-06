In Campidoglio arriva Pubblica. De Santis (LcR): "Vogliamo rafforzare e rilanciare la PA a Roma"

Assessore al personale, anagrafe e stato civile durante il quinquennio di Virginia Raggi in Campidoglio, Antonio De Santis oggi è consigliere d'opposizione in aula Giuli Cesare, eletto nel 2021 tra le fila della lista civica a sostegno della sindaca uscente. Giuslavorista, da amministratore nel 2017 ha portato a casa la firma del contratto integrativo per i dipendenti capitolini. Oggi, insieme ad un gruppo di tecnici, esperti e collaboratori conosciuti durante il suo percorso lavorativo e politico, ha deciso di lanciare un'associazione di promozione sociale rivolta ai lavoratori della pubblica amministrazione. Si chiama, appunto, "Pubblica".

De Santis, come mai questa scelta?

"Già da molto tempo insieme ad altre persone volevamo dare vita ad un contenitore che desse risposte al lavoro pubblico, puntando sia al rilancio del servizio pubblico, sia alla sua evoluzione. Avendo come chiave centrale la valorizzazione di chi è impiegato in questo settore. La situazione in cui versa la pubblica amministrazione italiana, con un occhio di riguardo alla Capitale, ci ha spinto ad accelerare, perché c'è una grande domanda da parte di tantissime persone che operano nella PA, o che ne usufruiscono, affinché ci si occupi seriamente di temi troppo spesso tralasciati. Spesso e volentieri, questo va detto, si parla solo male del settore pubblico. 'Pubblica' vuole contribuire a costruire una nuova narrazione, spingendo le istituzioni ad investirci di più e vogliamo farlo in maniera costruttiva e propositiva".

Focalizzandoci su Roma, quali sono le criticità e le esigenze emerse che hanno fatto da innesco per questa sua iniziativa?

"Guardi cos'è accaduto durante le elezioni Europee, al caos generato da un disservizio pagato dai cittadini e dall'esercizio stesso della democrazia. Ma che ha anche umiliato tanti dipendenti capitolini, che si sono ritrovati in un calderone nel quale non meritavano di finire. Le responsabilità vere di questa situazione ricadono sulla carenza di investimenti sui servizi tecnologici e indirettamente sulla pubblica amministrazione in generale. Sullo sfondo, c’è tanto altro: bisogna modernizzare il lavoro implementando lo smart working, modernizzare i concorsi, restituire dignità a chi opera nella PA. C’è un gravissimo problema salariale: gli stipendi, soprattutto ai livelli più bassi, sono oramai incapaci di rispondere ai bisogno ordinari. Pensiamo a una famiglia monoreddito, con due figli, che di fatto deve sopravvivere con 1.400 euro al mese. Sia chiaro, il compito di premere sull'acceleratore per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti pubblici è e resta delle organizzazioni sindacali, ma quello che vogliamo fare noi è portare il tema in un ambito culturale, di sistema. Pensiamo poi alla sanità. Noi siamo contro le privatizzazioni selvagge, anche e soprattutto in questo settore, che dev'essere potenziato".

Dare vita a un'associazione in questo momento, subito dopo le Europee e a metà mandato in Comune, potrebbe far pensare a scopi politici...

"L'associazione è assolutamente apartitica, ma tratta temi politici. Abbiamo intenzione di fare politica rispetto ai temi del lavoro pubblico. Dialogheremo a 360 gradi, con tutti, allo scopo di raggiungere i nostri obiettivi. A mio parere oggi si capisce poco che tutti gli obiettivi politici di chi governa una città fanno leva sul lavoro dei dipendenti: non considerare priorità gli investimenti sulle risorse umane, significa costruire un gigante con i piedi d'argilla".

Quindi non ci sono legami con il momento che vive il M5S e tutta l'area a cui lei appartiene, seppur arrivato da tecnico.

"No, ma è inutile nasconderci dietro un dito, è un momento inevitabilmente critico e di scelte importanti da compiere per il M5S. Ma proprio da questi momenti possono scaturire delle soluzioni e io credo che con i tempi giusti, di un dibattito interno alla nostra area politica, ben presto si ricostruirà un percorso".

Tornando a "Pubblica". Quali servizi fornirà e da chi sarà composta?

"Vogliamo promuovere un network culturale, tramite convegni e approfondimenti, offrendo anche formazione, aiuto e conoscibilità dei vari concorsi della PA, coinvolgendo il più possibile i giovani affinché entrino nel settore pubblico. Saremo divisi per settori di attività, come enti locali, scuola, ministeri, sanità, ci sarà un comitato scientifico allo scopo di avanzare alle istituzioni anche varie proposte normative. Io sono il presidente, il vicepresidente è Massimiliano Villani e il portavoce Mattia Gangi. A breve illustreremo tutto l'organigramma. Ci tengo a dire che sicuramente io sono il catalizzatore di questa iniziativa, ma col tempo auspico che 'Pubblica' possa camminare da sola e le sue redini essere prese da altri".

E' stato assessore, oggi da consigliere d'opposizione segue criticamente il lavoro del centrosinistra in materia di personale. E' cambiato l'approccio?

"Io sono ben consapevole che anche l'amministrazione Gualtieri, come abbiamo dovuto fare noi prima, deve affrontare difficoltà enormi dovute al modo in cui Roma viene trattata, alla stregua di qualsiasi altro ente locale d'Italia. Ma sì, c'è una differenza d'approccio che ho notato: per esempio il ridimensionamento della scuola di formazione per dipendenti, che noi avevamo istituito. Rappresenta un cambio di pensiero culturale. Bisognerebbe invece investire tutto ciò di cui si è capaci nella crescita dei dipendenti capitolini".